In attesa del primo vero test amichevole contro il Lugano di martedì, l’Inter ha chiuso la prima settimana di ritiro con un allenamento congiunto con una partitella con la compagine dell’FC Milanese, formazione di Prima Categoria, nella quale si sono subito messi in luce diversi volti nuovi della squadra di Simone Inzaghi. Nel 10-0 finale non spiccano solo i tre gol della LuLa ma anche un eurogol - con le debite proporzioni - del neo acquisto nerazzurro Kristjan Asslani: triplo palleggio ad irretire gli avversari e definizione con chirurgico diagonale destro in buca d'angolo. Che numero!