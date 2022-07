Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, l’avventura italiana diin maglia viola promette bene. L’acquisto più interessante della campagna acquisti estiva della Fiorentina , nella sua prima amichevole disputata con la maglia gigliata contro il Real Vicenza a Moena (per la cronaca chiusa col punteggio di 7-0) ha impressionato segnando 4 gol nei 45 minuti che mister Italiano gli ha garantito, un numero di reti superiore a quelle che Jovic non è riuscito a mettere insieme nelle suein quasi tre anni di militanza nelle file dei Blancos.

Con il numero 21 sulle proprie spalle il centravanti serbo – che avrà l’onere di non far rimpiangere Dusan Vlahovic e garantire quei gol che nella seconda parte della passata stagione né Cabral, né Piatek sono riusciti a marcare – ha rotto il ghiaccio trasformando un calcio di rigore al 56’, poi ha gonfiato la rete infilando col destro uno splendido colpo di tacco di Ikoné, calato il tris con un’incornata di testa su cross di Terzic ed infine col sinistro capitalizzato un assist di Venuti dall’out di destra. Viste le premesse e con l’ambizione di convincere il ct serbo Stojkovic a convocarlo per il Mondiale in Qatar, l’impressione è che il matrimonio fra Jovic e la Fiorentina sia davvero destinato a regalare gioie come ha rimarcato nella conferenza post partita Italiano. "".