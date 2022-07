Dopo l'ottimo esordio contro il Colonia , il Milan di Stefano Pioli scende in campo per la seconda amichevole del pre-campionato contro gli ungheresi dello ZTE Zalaegerszeg. Appuntamento alle 18.

30' - Giroud accorcia, 3-1 Zalaegerszeg

Il francese segna il terzo gol del suo pre-campionato spiazzando su rigore il portiere dei padroni di casa. Giroud prende il pallone e lo porta a metà campo. Prova a darsi una svegliata la squadra di Pioli

27' - Incredibile! 3-0 Zalaegerszeg

Si mette male in Ungheria per il Milan: giocata sensazionale di Tajti che si beve Brescianini e si inventa un missile da fuori area. Rossoneri in enorme difficoltà e disorganizzati

25' - 2-0 Zalaegerszeg, Milan in difficoltà

Altra dormita difensiva del Milan: punizione dalla trequarti, buco di Ballo-Tourè prima e Brescianini poi. Mocsi insacca di testa

20' - Ancora Milan pericolo

Splendido scambio Rebic-Giroud: il francese si fa deviare la conclusione in angolo

14' - Primo squillo del Milan

Messias punta l'uomo, si accentra sul sinistro e prova a concludere sul secondo palo: palla deviata in angolo

7' - Palo del Zalaegerszeg

Ungheresi ancora in avanti: Gergenyi si accentra e lascia partire un missile rasoterra. La palla colpisce il palo a Tatarusanu battuto

2' - Gol dei padroni di casa

Partenza shock dei rossoneri! Dormita difensiva del Milan sul primo corner del Zalaegerszeg: all'altezza del dischetto arriva il tiro piazzato di Ubochioma che spiazza Tatarusanu, 1-0 per gli ungheresi

17:58 - Tra poco si inizia

Le squadre entrano in campo, tanti tifosi rossoneri in tribuna.

17:30 - Pobega e Kjaer non convocati

Pobega fuori dai convocati: piccolo problema fisico, nulla di serio. In mezzo al campo giocherà Brescianini. Ancora non al top della forma il difensore danese.

17:20 - La formazione ufficiale del Milan

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Tonali, Brescianini; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli

17:15 - Il match

Secondo impegno del precampionato del Milan di Stefano Pioli, contro gli ungheresi dello ZTE Zalaegerszeg. Appuntamento alle 18. Debutta la maglia bianca da trasferta per la stagione 2022-23.

