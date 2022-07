E’ il nome più chiacchierato del mercato giallorosso , ma Nicolò Zaniolo per il momento sembra essere la grande certezza della Roma di José Mourinho in questa tournée precampionato dei giallorossi in Portogallo. Dopo il sigillo al Sunderland , il match winner della finale di Conference League va in gol anche nel 2-0 contro la Portimonense, formazione di Primera Liga Portoghese, con la fascia da capitano al braccio. Un’ulteriore indizio di come forse – al netto dei rumors e delle indiscrezioni – il futuro del numero 22 è destinato ancora ad essere in giallorosso alla corte della Special One.