Attimi di paura nel match amichevole fra Albania-Italia (qui la DIRETTA SCRITTA ), match amichevole in corso a Tirana. Sul parziale di 2-1 a favore degli azzurri, dopo un contrasto aereo con un avversarioè uscito in barella a seguito di un brutto colpo alla testa e alla spalla dopo una caduta rovinosa. Il centrocampista rossonero – che non ha mai perso i sensi ed è sempre rimasto cosciente - è apparso subito particolarmente sofferente ed è stato trasportato fuori dal campo in barella. Sostituito dal centrocampista del Torino, Samuele Ricci, Tonali proprio in questi attimi si sta sottoponendo ad accertamenti in una clinica a Tirana, da cui scaturirà la decisione se far restare il giocatore con la squadra o farlo rientrare in Italia. Gli ultimi aggiornamenti riferiscono comunque che i danni maggiori li avrebbe riportati a una spalla. Vi terremo ovviamente aggiornati nel corso della serata se ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del numero 8 milanista.