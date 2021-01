Ha 14 anni, è danese e si chiama Anders Vejrgang. Sta riscrivendo la storia degli e-Sports e in particolare di FIFA. Da quando è uscita l'ultima versione di uno dei videogame più famosi al mondo, infatti, Anders ha collezionato una serie incredibile di successi nella competizione detta Weekend League, la modalità che consente ai players di misurarsi con i giocatori più forti di tutto il mondo. Il suo score, che potrà essere ulteriormente migliorato, è di 450 vittorie e nessuna sconfitta. In pratica, il giovanissimo danese è imbattuto dallo scorso ottobre: in questo arco di tempo ha disputato 30 partite a weekend vincendole tutte.