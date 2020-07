André Schurrle si ritira a 29 anni: "Ci pensavo da tempo, ho vissuto più ombre che luci"

L'attacante esterno tedesco annuncia al Der Spiegel la decisione di dire basta al calcio giocato: "Non ho più bisogno degli applausi del pubblico". Ai Mondiali 2014 era stato lui l'autore dell'assist per il gol di Goetze nella finalissima contro l'Argentina che diede il titolo alla Germania.

André Schurrle ha detto basta: l'attaccante esterno tedesco ha infatti reso noto la propria decisione di ritirarsi dal calcio giocato a soli 29 anni. Un pensiero che maturava da tempo, come da lui stesso spiegato al Der Spiegel: "L'idea stava maturando dentro di me da molto tempo e alla fine ho deciso, i momenti difficili erano sempre di più e quelli felici sempre meno. Ho vissuto molte più ombre che luci. Non ho più bisogno degli applausi del pubblico", le parole di Schurrle che nel 2019-20 aveva giocato in Russia con la maglia dello Spartak Mosca ma il cui cartellino era di proprietà del Borussia Dortmund.

Serie A Edicola: Inter pronta a prendersi Tonali, Milik verso l'Atletico, idea Schürrle per il Benevento 01/07/2020 A 07:25

Nel 2014 il titolo mondiale con la Germania

Schurrle, la cui carriera è stata condizionata da diversi infortuni, lascia il calcio a un'età decisamente giovane per un addio ma con un palmares di tutto rispetto. Nella sua personale bacheca spicca infatti il titolo di campione del mondo conquistato con la Germania ai Mondiali di Brasile 2014: era stato proprio lui a firmare l'assist per il gol decisivo di Mario Goetze che aveva piegato l'Argentina ai supplementari nella finalissima del Maracanà.

André Schurrle con la maglia della Germania ai Mondiali di Brasile 2014 Credit Foto Imago

Play Icon WATCH Niente parata? Il Bayern Monaco fa festa in hotel dopo la conquista della Coppa di Germania 00:00:25

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (06/06) 06/06/2019 A 20:51