Andrea Rinaldi non ce l'ha fatta: portato via da un aneurisma a soli 19 anni

Il centrocampista di scuola atalantina ci ha lasciato la mattina di lunedì 11 maggio: venerdì era stato colpito da un aneurisma a Cermenate.

La notizia che purtroppo non avremmo mai voluto dare: Andrea Rinaldi è morto lunedì mattina, due giorni dopo essere stato colto da un malore improvviso venerdì 9 maggio nella sua casa di Cermenate. Aveva solo 19 anni...

Non è bastata una corsa all'ospedale di Varese: la sua situazione è precipitata velocemente. La causa un aneurisma cerebrale. La lotta tra vita e morte è durata fino a lunedì mattina.

Calcio Eurosport Cup, vota il miglior difensore centrale di tutti i tempi DA 40 MINUTI

Andrea avrebbe compiuto 20 anni a giugno: cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, attualmente era in forza al Legnano, in Serie D dopo essere passato per Imolese e Mezzolara. Sul sito ufficiale della squadra il ricordo per questo ragazzo: quest'anno per lui 25 presenze e un gol.

"Il dolore del mondo lilla: Andrea Rinaldi ci ha lasciato"

“Andrea arrivava agli allenamenti e come prima cosa veniva a salutarmi – ricorda il presidente del Legnano Giovanni Munafò sul sito ufficiale della società – Questo è un ricordo che porterò nel cuore. Un ragazzo straordinario, un esempio per tutti. A nome della società esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia; siamo sicuri che Andrea da lassù potrà essere il solito guerriero di sempre, che lottava in mezzo al campo per dare una gioia ai tifosi del Legnano”.

Il Cordoglio dell'Atalanta

Calcio Andrea Rinaldi, il dolce ricordo del suo procuratore: "Hai sempre dato tutto..." DA UN' ORA