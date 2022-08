Calcio

Argentina, Arrestato in campo dopo aver tirato un pugno all'arbitro

Succede in Argentina, a Tres Arroyos: l'arbitro Dalma Cortadi estrae un cartellino giallo verso un giocatore del Deportivo Garmense e uno dei suoi compagni, che evidentemente non è d'accordo con la sanzione, da dietro tira un pugno all'arbitro e la fa cadere. Immediatamente la polizia entra in campo e arresta Cristian Tirone, il giocatore violento, dopo un'accesa discussione.

