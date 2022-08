Magari tutte le invasioni di campo fossero così. Il Boca Juniors ha sconfitto il Defensa yJusticia per 1-0 in pieno recupero nella 15esima giornata del campionato argentino. La cosa che ha emozionato di più, invece, è stato quello che ha fatto un piccolo tifoso che, al termine del match, ha invaso il campo correndo verso il portiere del Defensa, Ezequiel Unsain, che in quel momento era in ginocchio all'interno della sua area di rigore pur non avendo colpe sulla rete subita. Il bambino, vedendo il suo sconforto, si è inginocchiato e lo ha abbracciato.





Una scena davvero tenera, per un video che ha colpito anche il club del Defensa y Justicia che in un tweet ha lanciato l'appello ai suoi tifosi di trovare il nome di questo piccolo fan per poterlo ringraziare: “Amici di Twitter, aiutateci a trovare questo ragazzo che ci ha commosso tutti con questo abbraccio che ha dato a Ezequiel Unsain”. Un gesto di una purezza che solo i bambini hanno e che merita una grande ricompensa.

