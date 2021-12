La federazione argentina ha deciso di squalificare il capitano del Lanus - club militante nel massimo campionato - Lautaro Acosta per otto giornate, accusato di aver minacciato di morte l’arbitro. È successo il 29 novembre scorso, al termine della sfida contro il Racing (persa per 3-1), partita dove l’attaccante e il direttore di gara, Dario Herrera, si erano rincontrati dopo alcuni dissapori in passato.

Dopo il triplice fischio finale c'è stata l’ennesima discussione tra i due, iniziata in campo e proseguita nel tunnel negli spogliatoi, dove Acosta ha pronunciato le parole che gli sono poi costate molto care: "Sei un maledetto e un poco di buono. Se ti ritrovo ad arbitrare una nostra partita giro che ti uccido". Per separarli sono dovuti intervenire gli steward. Ovviamente tutto è stato inserito nel referto di gara dall’arbitro che ha generato prima il deferimento ai danni del calciatore del Lanus dalla giustizia sportiva e poi lo stop per 8 giornate.

