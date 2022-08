Arkadiusz Milik si appresta a diventare un nuovo attaccante della Juventus: Marsiglia. E quando si parla "Ligue 1" non possiamo che chiedere lumi al nostro esperto Fabio Fava. si appresta a diventare un nuovo attaccante della Juventus: la scelta della dirigenza bianconera è andata sul polacco , che in Italia ha già giocato con la maglia del Napoli dal 2016 al 2020, battendo la concorrenza di Depay, in uscita dal Barcellona. I tifosi della Juventus storcono un po' il naso, valutando che la scelta di andare su Milik piuttosto che Depay sappia un po' di piano-B: cerchiamo di capire insieme quale sia stata l'idea di base dei dirigenti bianconeri e come si è comportato l'attaccante polacco nell'ultimo anno e mezzo, ovvero da quando ha lasciato la Serie A per la Ligue 1, sponda. E quando si parla "Ligue 1" non possiamo che chiedere lumi al nostro esperto Fabio Fava.

Ad

"OM in Champions con i gol di Milik"

Calciomercato Juventus, Milik è a un passo: c’è l’accordo sul contratto 2 ORE FA

"I numeri di Milik al Marsiglia sono ottimi: in un anno e mezzo a Marsiglia, il centravanti polacco ha segnato tanto e soprattutto avuti pochi infortuni, ovvero il grosso intoppo che ha sempre avuto nella sua prima parte di carriera. Milik aveva inciso fin da subito, quando era arrivato a gennaio 2021, mentre l'anno scorso è stato il perno dell'attacco di Sampaoli: se l'OM è tornato in Champions, è anche e soprattutto grazie ai suoi gol.. Alla Juve? Come riserva ma anche come partner di Vlahovic ci può assolutamente stare: credo che ad Allegri ricordi Morata e che quindi abbia preferito lui - se è vero - a Depay, che ha altre caratteristiche. Nell'ultimo anno e mezzo di Milik, non solo numeri alla mano, ha fatto più che bene (Fabio Fava, esperto di calcio francese di Eurosport)".

55 presenze, 30 gol

Andiamoli a vedere, questi numeri di Arek: lasciato il Napoli in malo modo, Milik ha iniziato subito forte la propria avventura in Francia. Segna il suo primo gol il 3 febbraio contro il Lens, sigla una tripletta contro l'Angers e chiude i suoi primi sei mesi con un fatturato di 10 reti in 16 match. L'anno scorso fatica un po' in campionato - con 7 reti in 23 gare - ma se si guarda al computo totale dei gol stagionali, il fatturato sale a quota 20 in 36 match, con 4 gol a testa tra Europa League e Conference League. Comprese le due partite di quest'anno, il totale in Francia è di 55 gettoni e 30 reti, comunque niente male per un attaccante al rilancio.

Presenze Gol 2020-21 16 10 2021-22 37 20 2022-23 2 0 Totale al Marsiglia 55 30

Come si inserisce nella Juventus

La richiesta di Allegri era chiara: alla Juve serve una possibilità in più in attacco, un giocatore che possa essere sia un vice-Vlahovic che una possibile seconda punta da affiancare al forte attaccante serbo. Milik è esattamente questo tipo di giocatore. Ora, nelle prime due partite di campionato il mister bianconero ha optato per un 4-4-2 asimettrico, sfruttando la qualità di Di Maria nella prima, e la quantità di McKennie nella seconda. Senza Dybala e Morata, lasciati partire per motivi diversi, Milik può essere una buona alternativa in fase offensiva: una bocca da fuoco in più, che possa garantire più gol di Kean - ad esempio - e fare da riferimento là davanti, magari togliendo un po' di pressione (sia da parte degli avversari che dal pubblico) a Dusan Vlahovic.

Inter, sempre più Acerbi. Milik-Juve, accordo col Marsiglia

Calciomercato Paquetà al West Ham, ride anche il Milan. CR7-Marsiglia, si può 2 ORE FA