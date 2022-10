Ali Daei, il grande ex attaccante iraniano oggi 53nne, è stato arrestato dalla polizia. Lo riferisce il Times secondo cui l'ex calciatore, secondo miglior bomber di tutti i tempi nella storia delle Nazionali alle spalle di Cristiano Ronaldo, sarebbe stato privato della libertà personale per avere apertamente sostenuto la protesta delle donne iraniane legate alla morte di Masha Amini, una vicenda che è diventata il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Nelle scorse settimane ad Ali Daei, che aveva rappresentato il suo Paese in occasione del sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali in Qatar che prenderanno il via tra meno di un mese, era stato sequestrato il passaporto. Al momento dell'arresto Ali Daei si trovava a Saqqez, la città natale di Masha Amini dove, a 40 giorni di distanza dalla sua morte, si è tenuta una manifestazione in sua memoria.