Un siparietto incredibile. Due tifosi della Roma di origini portoghesi si sono intrufolati dentro lo stadio Municipal di Albufeira per farsi una foto con Mou. E subito dopo lo scatto, il ragazzo ha chiesto al tecnico di aspettare, ha preso la mano della fidanzata e le ha chiesto di sposarlo. L’allenatore è sembrato incredulo ma comunque molto contento per loro. La ragazza in lacrime di commozione tra gli applausi di Mou e dello staff. Un momento che i futuri sposi non dimenticheranno mai ma forse anche lo Special One se lo ricorderà a lungo.

