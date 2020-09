Gian Piero Gasperini commenta con soddisfazione il grande successo dell'Atalanta all'Olimpico contro la Lazio, la seconda vittoria consecutiva per la Dea che sabato aveva strapazzato anche il Torino: " Questa squadra ha tanta consapevolezza che le permette di affrontare questo tipo di partite con grande sicurezza ", commenta il tecnico.

" È un tuttocampista. Sa giocare dappertutto: è un giocatore straordinario che ha raggiunto il massimo della maturità. Lui nei momenti decisivi dà quel tocco di genialità in più che ti aiuta a portare a casa questo tipo di partite ".

"Non farei annunci ufficiali però è evidente che, pur avendo una buona rosa negli esterni e a centrocampo, siamo un pochino a rischio. Speriamo che Piccini possa recuperare però i segnali di queste settimane non sono stati molto confortanti. Ed è normale che la società si muova in questo senso".