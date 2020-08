Il presidente del club nerazzurro torna alle emozioni forti della serata di mercoledì, il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions League.

"Ai giocatori ho detto che gli darò un premio, sono stati bravissimi lo meritano, mentre con Gasperini ci siamo abbracciati. Vogliamo rinforzare la squadra e tenere tutti i big, poi se arriveranno offerte inimmaginabili faremo le nostre considerazioni"

Così il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi il giorno dopo l'impresa mancata per pochi minuti in Champions contro il Psg.

Scudetto? No, salvezza

"Non pensiamo allo scudetto ma sempre a salvarci, è una cosa questa che sento dentro perchè abbiamo sofferto tanto. Ma il prossimo anno vogliamo migliorarci"

Ilicic primo grande acquisto

"Su Ilicic siamo ottimisti, sarà il primo grande acquisto. Si sta facendo di tutto, abbiamo notizie positive. Difficile trovare un vice Ilicic. Si sta facendo di tutto, auguriamo a lui di riprendere il prima possibile. Stiamo cercando non solo di trovare un vice Ilicic, ma di capire dove si può migliorare".

Un sorriso per Bergamo ferita

"Peccato, non abbiamo concluso il percorso all'ultimo miglio. Per noi era impensabile, un traguardo incredibile e il prossimo anno ci risiamo in Champions. Dedichiamo i nostri risultati ai bergamaschi, un popolo che ha sofferto e pianto tantissimo, gliene sono capitate di tutti i colori.E stato colpito e ferito, da bergamaschi sappiamo cosa hanno passato, e che l'ora e mezza passata a seguire la squadra e' servita a restituire un po' di sorriso che non meritava tutto quello che ha sofferto"

