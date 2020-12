Atalanta-Sassuolo, sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 3 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. I nerazzurri di Gasperini si presentano a questa sfida occupando il settimo posto della classifica dopo 14 giornate con 22 punti, mentre i neroverdi di De Zerbi sono al quarto posto a quota 26 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caldara, Toloi, Pasalic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan; Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Romagna, Ricci, Rogerio.

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro il Sassuolo, segnando 22 gol nel parziale, una media di 3.7 a incontro.

Dopo aver vinto solo una delle prime quattro partite casalinghe contro il Sassuolo (2N, 1P), l’Atalanta ha ottenuto tre successi di fila – tuttavia i nerazzurri hanno sempre concesso gol in gare interne contro i neroverdi: tra le squadre affrontate almeno sette volte in trasferta, l’Atalanta è una delle uniche due, con la Lazio, contro cui il Sassuolo è sempre andato a segno.

Dopo una serie di tre successi consecutivi in Serie A, l’Atalanta ha vinto soltanto tre delle ultime 10 partite di campionato (4N, 3P); nel periodo, da metà ottobre, il Sassuolo ha ottenuto sei punti in più dei bergamaschi (19 v 13).

Nelle ultime due partite casalinghe, l’Atalanta ha ottenuto due successi e segnato sette gol: una vittoria in più e lo stesso numero di reti realizzate nelle precedenti cinque.

In tutte le ultime quattro stagioni, l’Atalanta ha vinto la prima partita dell’anno e in Serie A non è mai arrivata a cinque di fila; dall’altra parte, il Sassuolo ha vinto solo una volta su otto la prima partita dell’anno solare (3N, 4P).

Sassuolo quarto in classifica: dopo almeno 14 partite giocate in una stagione di Serie A, i neroverdi non erano mai andati oltre il sesto posto finale del 2015/16.

Per la prima volta nella sua storia, il Sassuolo ha vinto sette delle prime 14 partite di Serie A; 26 punti rappresentano un record per i neroverdi a questo punto del torneo.

Il Sassuolo è imbattuto nelle ultime sette trasferte di campionato grazie a cinque vittorie e due pareggi: già record in Serie A per i neroverdi; l’unica squadra emiliana a fare meglio nell’era dei tre punti a vittoria è stata il Parma nel 2014 (otto).

Il Sassuolo è la vittima preferita di Duván Zapata in Serie A: per l’attaccante dell’Atalanta sette gol contro i neroverdi in 10 sfide.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi è stato uno degli unici due giocatori di Serie A, insieme a Henrikh Mkhitaryan, capace di segnare almeno 10 gol e fornire almeno 10 assist nel 2020.

