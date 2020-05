Atletico Madrid, infortunio per Joao Felix: distorsione al ginocchio sinistro

L'attaccante portoghese verrà valutato nelle prossime ore per capire i tempi di recupero.

Brutta notizia in casa Atletico Madrid. La stella dei Colchoneros Joao Felix ha riportato una distorsione al legamento collaterale mediale di basso grado del ginocchio sinistro, come riportato dalla stessa società spagnola sul proprio sito ufficiale. Le prime voci stimano uno stop nell'ordine delle tre settimane ma il giocatore verrà rivalutato nelle prossime ore per capire con più precisione l'entità dei tempi di recupero.

Non è il primo problema fisico che incontra il giovane portoghese in questa sua stagione d'esordio a Madrid. Ad ottobre aveva saltato sei partite per una distorsione alla caviglia, mentre a febbraio era stato indisponibile per tre settimane a causa di una lesione muscolare alla gamba. Di certo, con la ripresa della Liga che si avvicina (11 giugno), non sarà contento Simeone.

