Salah, Mané, Mbappé, De Bruyne, Lewandowski, Haaland, i compagni del Real. Tutti in fila ad attendere l’esito finale, perché non si sa mai. Assenti gli italiani e non c’è nemmeno Lionel Messi, così come Neymar. Ci sono però alcuni giocatori della Serie A: Rafael Leão, Mike Maignan e Dušan Vlahović. Lunedì sera saranno consegnati anche altri riconoscimenti: il Pallone d’Oro femminile, il trofeo Kopa (per il miglior under-21) e il trofeo Yashin (per il miglior portiere). Dopo la tanto discussa edizione del 2021 , nella quale Lionel Messi ha strappato il Pallone d’Oro dalle mani di Robert Lewandowski , che già lo stava assaporando, questa volta sembrerebbe tutto apparecchiato per la vittoria di Karim Benzema . Il formidabile attaccante del Real Madrid è reduce da una stagione perfetta con le Merengues. E, se è vero che quest’anno i giudici daranno ancora più peso alle prestazioni individuali, ecco allora che è veramente difficile trovare un altro giocatore che sia stato decisivo quanto lui. 15 reti in Champions League, di cui 10 nella fase ad eliminazione diretta. Tripletta al Paris, tripletta al Chelsea, doppietta al Manchester City. A cui si deve aggiungere tutto il resto: l’esperienza, il carisma, la determinazione. Gli è mancato solo il timbro in finale contro il Liverpool ma non sarà mica un problema. Oltretutto il francese ha vinto persino La Liga con 27 gol in 32 presenze. Il trofeo è tuttavia ancora da assegnare, dunque pure i rivali non perdono la speranza., i compagni del Real. Tutti in fila ad attendere l’esito finale, perché non si sa mai., così come. Ci sono però alcuni giocatori della Serie A:. Lunedì sera saranno consegnati anche altri riconoscimenti:(per il miglior under-21) e(per il miglior portiere).

PREMIAZIONE PALLONE D’ORO 2022: DATA, LUOGO E ORA

La premiazione del Pallone d’Oro 2022 si terrà lunedì 17 ottobre 2022 al Théâtre du Châtelet di Parigi. La cerimonia avrà inizio alle ore 20:30.

PREMIAZIONE PALLONE D’ORO 2022: I NUOVI CRITERI

Per la prima volta nella storia di questo trofeo, cambia il periodo che viene preso in considerazione: si basa sulla stagione 2021/22, e non sull’anno solare 2022. Dunque, sono state valutate le prestazioni dei giocatori sino al 31 luglio 2022. Ecco perché si assegna addirittura prima dei Mondiali in Qatar, i cui risultati avranno un impatto sull’edizione 2023.

Cambiano anche i criteri di valutazione: più peso alle prestazioni individuali, che saranno il primo elemento di valutazione, meno ai trofei conquistati dalle squadre di cui fa parte. Nel terzo criterio rientrano la classe del giocatore e il suo senso del fair play. Non avrà più alcun peso invece la carriera del calciatore.

Novità per le liste. Non solo quelle presentate dalle redazioni di France Football e L’Equipe, ce ne saranno infatti altre due. Una dell’ambasciatore del Pallone d’Oro, Didier Drogba, e un’altra stilata dai votanti più “perspicaci” della passata edizione. Dunque, sono stati scelti il giornalista vietnamita Truong Anh Ngoc e la giurata ceca Karolina Hlavackova, che ha dato il giusto podio nel 2021.

Infine, non voteranno più 170 Paesi ma soltanto i primi 100 del ranking FIFA. Questo per evitare che l’esito finale venga alterato dalle decisioni di federazioni calcistiche meno importanti.

PREMIAZIONE PALLONE D’ORO 2022: I 30 CANDIDATI

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio)

Rafael Leão (AC Milan, Portogallo)

Christopher Nkunku (Leipzig, Francia)

Mohamed Salah (Liverpool, Egitto)

Joshua Kimmich (Bayern Monaco, Germania)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inghilterra)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brasile)

Bernardo Silva (Manchester City, Portogallo)

Luis Díaz (Liverpool, Colombia)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco/FC Barcelona, Polonia)

Riyad Mahrez (Manchester City, Algeria)

Casemiro (Real Madrid, Brasile)

Heung-Min Son (Tottenham, Corea del Sud)

Fabinho (Liverpool, Brasile)

Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

Mike Maignan (AC Milan, Francia)

Harry Kane (Tottenham, Inghilterra)

Darwin Núñez (Benfica/Liverpool, Uruguay)

Phil Foden (Manchester City, Inghilterra)

Sadio Mané (Liverpool/Bayern Monaco, Senegal)

Sébastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund, Costa d'Avorio)

Luka Modrić (Real Madrid, Croazia)

Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid, Germania)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portogallo)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgio)

Dušan Vlahović (Fiorentina/Juventus, Serbia)

Virgil van Dijk (Liverpool, Paesi Bassi)

João Cancelo (Manchester City, Portogallo)

Kylian Mbappé (Paris, Francia)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City, Norvegia)

PREMIAZIONE PALLONE D’ORO 2022: I FAVORITI

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, che non ha mai ricevuto questo riconoscimento nella sua carriera. Con 15 reti è stato il protagonista della cavalcata verso la 14^ Champions League del suo club. Troppo determinante per non meritare questo trofeo. Ha già vinto il UEFA Player of the Year, la strada sembra spianata per il francese. Il favorito numero uno di questa edizione è, attaccante del Real Madrid, che non ha mai ricevuto questo riconoscimento nella sua carriera. Con 15 reti è stato il protagonista della cavalcata verso la 14^ Champions League del suo club. Troppo determinante per non meritare questo trofeo. Ha già vinto il UEFA Player of the Year, la strada sembra spianata per il francese.

Proverà ad insidiarlo Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool, che già da alcuni anni tenta il successo personale. Con i Reds nella passata stagione è arrivato in finale di Champions League e secondo in Premier League, con 31 reti in 48 presenze.

Beffato nel 2021 da Lionel Messi, Robert Lewandowski è ancora lì tra i giocatori che più meritano di vincere. Tuttavia, la sua ultima stagione al Bayern Monaco prima di trasferirsi al Barcellona è stata semplicemente ordinaria (per uno come lui), quindi strapiena di gol segnati (50 in 46 partite) ma senza gioie europee. I bavaresi sono stati infatti eliminati dal Villarreal ai quarti di finale.

Gli altri calciatori che hanno disputato una stagione grandiosa sono Kylian Mbappé e Erling Haaland che presto avranno occasioni più ghiotte, Kevin De Bruyne, che è la stella del Manchester City di Pep Guardiola, e il trio composto da Luka Modric, Vinicius jr e Casemiro, anche loro centrali nei trionfi del Real Madrid.

Lionel Messi, che è il calciatore che ha alzato più volte questo trofeo (ben 7!), e che è stato escluso dai 30 candidati. Una menzione speciale infine per, che è il calciatore che ha alzato più volte questo trofeo (ben 7!), e che è stato escluso dai 30 candidati. Non succedeva dal 2005

PREMIAZIONE PALLONE D’ORO 2022: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire la premiazione del Pallone d’Oro 2022 in diretta su Sky Sport, il collegamento inizia alle ore 20:45. L’evento è disponibile su Sky Sport24 (canale 200). Si può vedere la cerimonia anche in chiaro su 20. In streaming su Sky Go e su Mediaset Infinity.

PREMIAZIONE PALLONE D’ORO 2022: L’ALBO D’ORO

2021 Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina)

2020 Non assegnato

2019 Lionel Messi (Barcellona, Argentina)

2018 Luka Modrić (Real Madrid, Croazia)

2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo)

2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo)

2015 Lionel Messi (Barcellona, Argentina)

2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo)

2013 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo)

2012 Lionel Messi (Barcellona, Argentina)

2011 Lionel Messi (Barcellona, Argentina)

2010 Lionel Messi (Barcellona, Argentina)

2009 Lionel Messi (Barcellona, Argentina)

2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portogallo)

2007 Kakà (Milan, Brasile)

2006 Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italia)

2005 Ronaldinho (Barcellona, Brasile)

2004 Andriy Shevchenko (Milan, Ucrania)

2003 Pavel Nedvěd (Juventus, Repubblica Ceca)

2002 Ronaldo (Real Madrid, Brasile)

2001 Michael Owen (Liverpool, Inghilterra)

2000 Luís Figo (Real Madrid, Portogallo)

1999 Rivaldo (Barcellona, Brasile)

1998 Zinédine Zidane (Juventus, Francia)

1997 Ronaldo (Inter, Brasile)

1996 Matthias Sammer (Borussia Dortmund, Germania)

1995 George Weah (Milan, Liberia)

1994 Hristo Stoichkov (Barcellona, Bulgaria)

1993 Roberto Baggio (Juventus, Italia)

1992 Marco Van Basten (Milan, Paesi Bassi)

1991 Jean Pierre Papin (Marsella, Francia)

1990 Lothar Matthäus (Inter, Germania)

1989 Marco Van Basten (Milan, Paesi Bassi)

1988 Marco Van Basten (Milan, Paesi Bassi)

1987 Ruud Gullit (Milan, Paesi Bassi)

1986 Igor Belanov (Dinamo Kiev, URSS)

1985 Michel Platini (Juventus, Francia)

1984 Michel Platini (Juventus, Francia)

1983 Michel Platini (Juventus, Francia)

1982 Paolo Rossi (Juventus, Italia)

1981 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Germania)

1980 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Germania)

1979 Kevin Keegan (Hamburgo, Inghilterra)

1978 Kevin Keegan (Hamburgo, Inghilterra)

1977 Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach, Danimarca)

1976 Franz Beckenbauer (Bayern, Germania)

1975 Oleg Blokhin (Dinamo Kiev, URSS)

1974 Johan Cruyff (Barcellona, Paesi Bassi)

1973 Johan Cruyff (Barcellona, Paesi Bassi)

1972 Franz Beckenbauer (Bayern, Germania)

1971 Johan Cruyff (Ajax, Paesi Bassi)

1970 Gerd Müller (Bayern, Germania)

1969 Gianni Rivera (Milan, Italia)

1968 George Best (Manchester United, Irlanda del Nord)

1967 Flórián Albert (Ferencváros, Ungheria)

1966 Bobby Charlton (Manchester United, Inghilterra)

1965 Eusebio (Benfica, Portogallo)

1964 Denis Law (Manchester United, Scozia)

1963 Lev Yashin (Dinamo Mosca, URSS)

1962 Josef Masopust (Dukla Praga, Cecoslovacchia)

1961 Omar Sívori (Juventus, Italia)

1960 Luis Suárez (Barcellona, Spagna)

1959 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, Spagna)

1958 Raymond Kopa (Real Madrid, Francia)

1957 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, Spagna)

1956 Stanley Matthews (Blackpool, Inghilterra)

