Mario Balotelli continua a essere il bersaglio di critiche e parole al vetriolo. Dopo il qui pro qu dei giorni scorsi con la dirigenza del Brescia per un allenamento saltato, interviene sul giocatore il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, che in un'intervista al Corrriere della Sera non usa mezzi termini per parlare del suo attaccante:

La scommessa Balotelli l’ho persa di brutto. Io l'ho tentata, il resto l'ha fatto Mario. Brescia, il ritorno in Nazionale, gli Europei, casa, la madre, i fratelli, gli amici, ho pensato che le condizioni ci fossero tutte. Niente da fare. Mario vive al di sopra delle regole, oppure con regole tutte sue, gli dici una cosa e lui ne fa un'altra. Raiola ogni tanto mi chiede di dargli una mano per vedere se riesce a trovare un'altra squadra, ma io ho già i miei problemi. La squadra stessa in questo momento gli è distante. Non stiamo parlando di un ragazzino, Mario va per i 30. Non vorrei arrivare alla rescissione, spero di non essere costretto a farlo

Ma non è tutto, perché se di fatto Cellino scarica il Balo, lasciando intendere che di lui non vuole più saperne dopo la fine del contratto, spunta un nuovo estratto della buografia di Giorgio Chiellini, che avea già fatto discutere i due qualche settimana fa, e che ancora fa trasparire quanto poco il capitano dellla Nazionale riponga fiducia nel bresciano:

Cassano? E' diverso dagli altri, aveva i tempi del calcio. Balotelli? Ha solo il tiro. Adesso c'è chi paragona a Balotelli Moise Kean, un ragazzo che appare ribelle e ingestibile, ma è del tutto diverso da Mario. Certo, nelle giovanili della Juventus è stato messo molte volte in punizione, ma quando poi ha giocato in prima squadra si è sempre mostrato molto rispettoso verso il gruppo. Qualche volta non sente la sveglia e arriva in ritardo, ma sono comportamenti che è possibile cambiare senza difficoltà

