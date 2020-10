Il Barcellona non riesce a centrare la terza vittoria di fila in Liga e viene fermato sull'1-1 dal Siviglia al Camp Nou. Anzi, è la formazione andalusa a trovare il gol del vantaggio all'8' grazie a Luuk de Jong, che in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo batte Neto con un gran sinistro che si insacca sotto la traversa.