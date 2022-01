Non riesce a scuotersi il Chelsea, che stecca ancora con il Brighton e manca il sorpasso momentaneo ai danni del Liverpool. All'Amex Stadium, come 20 giorni fa, i ragazzi di graham Potter giocano meglio e rimontano meritatamente i londinesi. Prima frazione decisamente poco spettacolare, con entrambe le squadre che faticano a creare trame di gioco convincenti e realmente efficaci. Nella mediocrità generale è Ziyech a trovare la zampata dalla distanza, complice anche l'errore piuttosto netto del portiere Sanchez. Decisamente più divertente la ripresa, che si apre con un avvio fulminante dei Seagulls. L'intensità degli uomini di Potter sale prepotentemente e schiaccia il Chelsea fino al 61', quando Webster spinge in porta di testa il gol del pari sul perfetto cross di Mac Allister. Gli uomini di Tuchel, come nella gara d'andata di 20 giorni fa, si fanno perciò rimontare da una delle squadre rivelazione di questa Premier League. Malissimo Jorginho e Lukaku, sempre più corpo estraneo. Per il Chelsea soltanto 4 le vittorie nelle ultime 12 gare, una nelle ultime 6 nel Boxing Day con l'Aston Villa: i Blues, ora, sono ufficialmente in crisi.

Il tabellino

Brighton-Chelsea 1-1

BRIGHTON (3-4-2-1): Sánchez; Veltman, Webster, Burn; Lamptey (77' March), Gross (62' Trossard), Alzate, Cucurella; Moder, Mac Allister; Welbeck (62' Maupay). All.: Potter

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; Hudson-Odoi, Kanté, Jorginho (80' Kovacic), Alonso; Ziyech (80' Werner), Mount; Lukaku (80' Havertz). All.: Tuchel

ARBITRO: K. Friend

GOL: 29' Ziyech, 61' Webster

ASSIST: 61' Mac Allister

AMMONITI: 59' Alonso, 80' Burn, 82' Rudiger

ESPULSI: -

NOTE: recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

29 - ZIYEEEEEECCCHHHH!! ECCOLO IL GUIZZO DEL CHELSEA, MA CHE ERRORE DI SANCHEZ!! Il marocchino calcia in maniera estemporanea dalla distanza e approfitta della papera del portiere del Brighton per siglare il gol del vantaggio!

60 - MAC ALLISTEEEER!! BRIGHTON A UN PASSO DAL PARI, SI SALVA KEPA! Bel riflesso del portiere spagnolo che tocca in corner la conclusione deviata dell'argentino, ben servito da Cucurella!

61 - WEBSTEEEEEEEEEERRRRRR!!! E' ARRIVATO IL PAREGGIO DEL BRIGHTON!! Corner al bacio di Mac Allister e incornata precisa e vincente del centrale del Brighton, che fulmina Kepa!!

73 - LUKAKUUUU!! CHELSEA VICINISSIMO AL VANTAGGIO!!! Bella palla in verticale di Rudiger per l'ex Inter, che prova a spaccare la porta trovando però l'opposizione di Sanchez: palla in angolo!

86 - AZPILICUETA!! CHE OCCASIONE PER IL CHELSEA! Bel lavoro sulla destra di Werner che legge perfettamente l'inserimento del francese, che prova a calciare a due passi dalla porta: si salva miracolosamente la difesa del Brighton!

MVP

Il migliore - MAC ALLISTER: un assist al bacio a coronare una prestazione estremamente convincente in entrambe le fasi: l'argentino è una delle scoperte più interessanti di questa Premier League.

Il peggiore - TUCHEL: il suo Chelsea fatica da subito, lui aspetta fino all'80' per cambiare qualcosa: difficile da spiegare la sua gestione autolesionista. Non vince dall'ultimo Boxing Day, unica gioia delle ultime 6 partite: i Blues sono in crisi, come il loro allenatore.

