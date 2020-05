Barzagli lascia la Juventus dopo 9 anni: non farà più parte dello staff di Sarri

Dopo otto scudetti consecutivi, la nuova avventura in bianconero dura solo pochi mesi. L'ex campione del mondo lascia per motivi famigliari.

Sorpresa a Torino, dove da qualche giorno sono ripresi gli allenamenti individuali: Andrea Barzagli lascia lo staff della Juventus e saluta il club bianconero dopo più di nove anni. Una decisione arrivata a sorpresa e che l'ex campione del mondo ha ricondotto a motivi famigliari, spiegando le sue motivazioni in un post su Instagram.

Ho scelto di privilegiare, oggi, una famiglia a dispetto di un’altra, la Juventus, a cui sarò sempre legato ed eternamente grato. Ma era giusto scegliere [Andrea Barzagli]

Il classe '81 era arrivato a Torino a gennaio 2011 ed era stato uno dei simboli della recente epopea bianconera, vincendo otto scudetti (lui e Chiellini gli unici a riuscirci), quattro Supercoppe italiane e quattro Coppe Italia in 281 presenze. Una sicurezza sia in campo, da perno della BBC, sia fuori, come uomo spogliatoio. Lo scorso maggio aveva salutato in lacrime la propria carriera da giocatore ma non la Juventus, entrando a far parte a fine settembre del team del neo allenatore Maurizio Sarri. Un ruolo fondamentale, a curare l'allenamento e la tattica della difesa, favorendo l'inserimento e la crescita di due giovani come De Ligt e Demiral. Ma la nuova avventura è durata solo pochi mesi.

