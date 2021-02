Calcio

Calcio, Bundesliga. Bayern Monaco bloccato dal Bielefeld: gli highlights del 3-3

BUNDESLIGA - Ritorno con pareggio in Bundesliga per il Bayern Monaco che dopo il successo nel mondiale per club torna a giocare in campionato pareggiando per 3-3 contro il Bielefeld. Match sotto la neve nel primo tempo, con i padroni di casa a rincorrere sempre.

