Gerd Muller, ex attaccante della Nazionale tedesca campione d’Europa nel 1972 e del mondo nel 1974, sta “riposando in attesa della fine”. A raccontarlo alla Bild è stata la moglie Uschi. Alla vigilia del 75esimo compleanno della leggenda del Bayern Monaco, la donna ha aggiornato lo stato di salute del marito, malato dal 2008 di demenza. Proprio a causa della malattia Muller non si fa vedere in pubblico da diversi anni. La patologia era stata già resa nota dal club tedesco nel 2015.

"Non mangia praticamente nulla, riesce solo a deglutire. Sta sdraiato a letto quasi 24 ore al giorno. Raramente ha momenti di veglia, è così bello quando apre gli occhi, anche se solo per pochi minuti. Attraverso il battito di ciglia può rispondere di sì o di no alle domande che gli facciamo. A volte guardiamo insieme la televisione, anche se lui non recepisce".

Gerd Müller Credit Foto Getty Images

Prima dell'emergenza Coronavirus Uschi andava a trovare il marito quasi tutti i giorni, cosa che da qualche mese è impossibile:

"Solo un anno fa era tutto diverso. Riuscivo anche a portarlo in gelateria. Poi però è arrivato il Covid. Per tre mesi non l'ho potuto visitare e non potevo spiegargli il motivo. Gerd dorme verso la propria fine. Tiene gli occhi chiusi, mangia solo cibo frullato. Mi dà la sensazione di essere calmo e sereno, non credo stia soffrendo. Sta dormendo verso l'aldilà. Spero solo che non possa riflettere sul suo destino e le sue condizioni attuali".

