La guerra con la Russia continua ad essere una presenza devastante e drammatica sul suolo nazionale, ma l'Ucraina prova a ripartire dove si può. È il caso del massimo campionato di calcio (Premjer-liha), che ha riaperto le danze con la sfida tra Shakthar Donetsk e Metalist, giocata allo Stadio Olimpico di Kiev. La partita è stata anticipata da una breve cerimonia con il discorso del presidente Zelensky, dall'Inno e da un minuto di silenzio. Match giocato a porte chiuse per motivi di sicurezza e conclusosi sul punteggio di 0-0.

Nella giornata di martedì sono in programma altri incontri nella parte occidentale del Paese, più sicura (ma non del tutto) dagli attacchi russi. Negli stadi in cui si gioca. Anche gli arbitri sono stati istruiti per gestire possibili interruzioni. Non è facile, ma ci si prova e si tratta delle prime partite di campionato dallo scorso febbraio, quando l'invasione russa aveva portato inevitabilmente allo stop del torneo