La FIFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha rivelato i candidati che si contenderanno i sette trofei individuali dei Best FIFA Football Awards, in programma il prossimo 17 dicembre. Oltre alle votazioni aperte a tutti sul portale (si potrà esprimere la propria preferenza fino al 9 dicembre) ci saranno due giurie di esperti, una per il calcio maschile e una per quello femminile. A battagliare per il premio di miglior giocatore per la stagione 2019-20 ci sarà anche Cristiano Ronaldo, che ha chiuso la precedente annata con 37 gol in 46 partite a livello di club, ai quali si aggiungono anche gli 11 con la Nazionale. Oltre a lui presente tanto Liverpool campione di Inghilterra (Salah, Van Dijk, Thiago Alcantara e Mané). Poi il Bayern Monaco, campione d'Europa che presenta Lewandowski. Infine i vari De Bruyne, Mbappé, Messi, Neymar e Sergio Ramos. Assente a sorpresa la Scarpa d'Oro Immobile (36 gol nella Serie A 2019-2020).