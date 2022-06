Sospiro di sollievo per il calciobalilla. Dopo le prime voci, e le prime sanzioni, non servirà nessun tipo di certificazione o nulla osta per possedere calciobalilla, flipper e tavoli da ping pong in bar e stabilimenti balneari. Aveva scandalizzato, infatti, la voce di una norma inserita nel maxiemendamento al DL PNRR di equiparare il calciobalilla, e altri giochi, a slot machine e videopoker dal punto di vista delle verifiche tecniche e del nulla osta, ma Marcello Minenna - direttore dell'Agenzia delle Dogane - ha spiegato che l'approvazione della norma porterà in realtà all'eliminazione della certificazione.

Le parole del direttore dell'Agenzia delle Dogane

L'approvazione della norma, porterà a eliminare le certificazioni per i biliardini partirà appena entra in vigore la legge. [Marcello Minenna]

Le parole del sindacato

La data sarà la domenica successiva all'emanazione del provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane per l'esclusione di questi giochi tradizionali dall'autorizzazione prevista per quelli pericolosi. Puntiamo a far conoscer questi giochi tradizionali e per tutte le età ai ragazzi perché favoriscono il ritorno alla socialità, purtroppo pregiudicata dalla pandemia, e alla manualità compromessa dal digitale

