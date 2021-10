Si sa, sui social la creatività non manca mai. Soprattutto quando sono gli stessi social a non funzionare. Ecco come alcune personalità e team del mondo dello sport hanno reagito su Twitter (l’unico funzionante) al blackout di oltre sette ore di Facebook, Instagram e WhatsApp.

VINCE LUCAS MOURA

“Con il down di WhatsApp e Instagram sono riuscito a parlare un po' con mia moglie. Sembra una persona simpatica”.

NEYMAR SCHERZA SULLA SCONFITTA DEL PSG

‘Solo il weekend di Zuckemberg e il mio sono andati male o anche quello di qualcun altro?’

LO UNITED SCHERZA CON TWITTER

L’account ufficiale di Twitter scrive: “Ciao letteralmente a tutti” e i Red Devils rispondono con questa bellissima foto d’archivio:

RISPOLVERARE VECCHI SOCIAL

Molto divertente il tweet di B/R Football che visto il down di praticamente tutte le piattaforme propone di rispolverare la vecchia app di messaggistica MSN, o quasi:

L’account della Mecedes F1, invece, propone di andare a ritrovare la password di MySpace:

