Nella notte italiana (tarda serata in Argentina) il Boca Juniors ha comunicato tramite una nota la positività di ben 18 giocatori della prima squadra al Covid-19 in seguito all’ultima tornata di tamponi effettuati da parte di tutti i componenti della rosa. Il club argentino di Buenos Aires ha anche precisato che dieci hanno sintomi lievi, e otto sono asintomatici“, confermando poi che si trovano tutti in isolamento in attesa dei prossimi test.