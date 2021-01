Lo scorso 24 Dicembre 2020 durante la partita tra il TheStrongest e il Nacional Potosi, campionato boliviano, un cane aveva interrotto il match con una divertente invasione di campo. Dopo aver rubato una scarpa a un calciatore era stato inseguito da tutti i presenti in campo. Alle fine è stato proprio un calciatore ad acciuffarlo e a portarlo fuori dal terreno di gioco. Ora Raul Castro, centrocampista dello The Strongest, sui social ha fatto sapere di aver adottato il cane del simpatico gesto.