Pellegrini e Veretout hanno recuperato e ieri e oggi si sono allenati bene con la squadra. Giocheranno domani. Chris si è fermato tanto tempo. Deve recuperare la miglior condizione fisica. E’ stato importante giocare questi 45 minuti a Sofia per recuperare condizione fisica e fiducia. Ma deve migliorare la condizione per tornare a fare 90 minuti. Dzeko? Sta molto meglio, sta recuperando la condizione fisica. Si è fermato tanto tempo. Abbiamo avuto bisogno di farlo giocare senza condizione ideale, è facile vedere in allenamento che ora sta molto meglio. Mancini a disposizione per il Torino? Vediamo, sta lavorando e recuperando bene. Vediamo durante la prossima settimana, ma sono fiducioso che possa recuperare brevemente. Cristante sta giocando molto bene in questa posizione, sta diventando un grande difensore centrale secondo me, con grande qualità all’inizio della costruzione. Vediamo domani in che posizione giocherà. E’ sicuro che domani giocherà, vediamo in quale posizione. Ma devo dire che sono molto soddisfatto del suo disimpegno come difensore centrale. Pau ha sempre lavorato bene, anche dopo ha giocato sempre in Europa League, sempre molto bene. Sta lavorando per tornare a giocare. Domani giocherà Pau. Dzeko e Mayoral insieme? Vediamo domani.