Bonucci “L’obiettivo era il campionato”. Pjanic però non concorda: “Dovevamo fare di più”

Il capitano della Juventus sposta l'attenzione: "L'obiettivo era il campionato". Non concorda Pjanic: "Dovevamo fare di più". Garcia invece gongola: "Ho un messaggio per i miei amici di Roma: ragazzi ce l’abbiamo fatta!"

Leonardo Bonucci

C'è delusione, è ovvio. Loro ci aspettavano tutti dietro la linea della palla, dopo il rigore subito siamo stati bravi a crederci ma il calcio è così, stasera abbiamo dato tutto quello che potevamo. Peccato. Nella gara d'andata dovevamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo. Stasera abbiamo dato tutto, peccato perché due centimetri di palla fuori sono peggio di due centimetri di palla dentro. Stasera abbiamo dimostrato che la condizione c'era, abbiamo spinto per 95 minuti e abbiamo creato 4-5 palle gol nitide. Merito a loro che hanno passato il turno.

Champions League CR7, il campione solo: sfiora la rimonta "stile Atletico" ed è l'unico a segnare quando conta DA UN' ORA

SUL BILANCIO STAGIONALE

E' stata una stagione anomala, particolare. Ci siamo ritrovati a giocare tutto a luglio e ad agosto, l'obiettivo principale era il campionato e l'abbiamo vinto. Sapevamo che in Champions con questo formato poteva succedere qualsiasi cosa e stasera abbiamo dato tutto. Ripeto, l'obiettivo principale l'abbiamo centrato.

Miralem Pjanic

Ho sentito Leo, ma questo gruppo può e deve puntare a molto di più. Anni fa abbiamo fatto meglio. Il Lione doveva essere alla nostra portata. E' una grande delusione, ci tenevamo a passare questo turno. Abbiamo iniziato un po' male la partita, ma siamo rimasti dentro. C'è grandissima delusione, ci dispiace tantissimo ed è difficile da accettare. Sicuramente non bisogna sminuire il nono Scudetto consecutivo, ma questo club può ambire a molto di più. Sono sicuro che questo gruppo continuerà a fare bene, non ho dubbi, questa eliminazione arriva a causa del match d'andata. Quando stecchi una partita e la qualificazione si gioca su due match lo paghi.

Rudi Garcia

SULLA VITTORIA

Sono orgoglioso dei miei uomini e della loro determinazione. Già in finale di Coppa di Lega e anche all'andata con la Juve abbiamo messo il cuore, sapevamo che doveva fare questo grande exploit. Penso che abbiamo meritato i quarti di finale.

UN MESSAGGIO AI TIFOSI DELLA ROMA

Ho un messaggio per i miei ragazzi di Roma e della Roma: 'ragazzi, ce l'abbiamo fatta!' Era importante lo spirito, la Juve è una grande squadra e ci voleva quest'ambizione di fare goal. Lo abbiamo fatto per primi, credo il rigore non ci fosse e ha messo loro nel secondo tempo più avanti. E poi hanno un giocatore fantastico come Ronaldo. Noi comunque siamo rimasti concentrati e abbiamo lottato, i cinque che sono entrati ci hanno permesso di rifiatare e tenere la palla più alta.

Champions League Agnelli: "Faremo delle valutazioni nei prossimi giorni su tutti, Sarri compreso" DA UN' ORA