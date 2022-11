Leonardo Bonucci in conferenza stampa prima dell'Albania, ai giornalisti e al gruppo di Azzurri del quale è capitano. Un pensiero al Mondiale però, Bonucci lo fa. Anzi tre, pronosticando Argentina e Brasile come sicure protagoniste e mostrandosi dispiaciuto per la "È in competizioni come queste che riesce a tirare fuori qualcosa in più" afferma il capitano azzurro. Tutti al Mondiale, tranne l'Italia. Inutile girarci intorno: più la competizione si avvicina, più l'amarezza per la seconda assenza consecutiva della nazionale azzurra monta. Vietato però farsi travolgere da questa marea di dispiacere. Meglio dunque cercare di ripartire con slancio, dall' amichevole di domani a Tirana contro l'Albania allenata da Edy Reja, ad esempio, e poi a marzo dalle qualificazioni al prossimo Europeo fissato per il 2024. Da grandi delusioni possono nascere occasioni per il futuro. Questo è anche il messaggio che prova a lanciarein conferenza stampa prima dell'Albania, ai giornalisti e al gruppo di Azzurri del quale è capitano. Un pensiero al Mondiale però, Bonucci lo fa. Anzi tre, pronosticandocome sicure protagoniste e mostrandosi dispiaciuto per la situzione che sta vivendo Cristiano Ronaldo . Attenzione però all'orgoglio di CR7." afferma il capitano azzurro.

SUL SENSO DI APPARTENANZA ALLA NAZIONALE

"In questa squadra si respira il senso di appartenenza. Sono in Nazionale da 12 anni e fatico a ricordare un mio compagno che ha detto di non voler stare in Nazionale. Il senso di appartenenza c'è da parte di tutti anche se abbiamo attraversato un periodo stressante sia mentalmente che fisicamente con qualche infortunio di troppo. Essere qui per me è un orgoglio, torno con il solito entusiasmo di sempre. Essere a disposizione del mister mi riempie di gioia: finché lui riterrà giusto chiamarmi io ci sarò"

SUI COMPAGNI CHE VANNO AL MONDIALE

"Ho fatto l'in bocca al lupo a tutti quanti, ma ho detto agli argentini e ai brasiliani che voglio rivederli il più tardi possibile. Ho proprio detto loro che la finale sarà Brasile-Argentina: per me sono le favorite. Faccio il tifo per loro perchè ho compagni in queste nazionali che ritengo ragazzi speciali oltre che grandissimi giocatori"

SU CRISTIANO RONALDO

"Mi è dispiaciuto leggere di questa situazione che lo riguarda: non è mai facile essere in un sistema dove accadono certe cose. Non posso però entrare nel merito della questione, non so cosa sia successo con esattezza. Personlamente, con lui ho trascorso anni importanti. È una grande persona e in queste competizioni riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più".

SULL'ASSENZA DELL'ITALIA AL MONDIALE

"Ne parlavo pochi giorni fa con un compagno. Come ho detto anche lui è un grande dispiacere ma l'unica cosa da fare è provare a costruire un grande presente e un futuro. Nel calcio come nella vita bisogna ripartire, c'è un Europeo nel 2024 e per i miei colleghi più giovane anche il Mondiale del 2026. Il messaggio che voglio tramsettere è quello che in ogni momento possiamo costruire un grande futuro ma dobbiamo essere uniti"

SULLE AMICHEVOLI CON ALBANIA E AUSTRIA

"Proprio perchè saranno amichevoli, conterà molto l'approccio e l'atteggiamento. Quando non c'è niente in palio queste due cose possono venire meno. Invece dobbiamo andare oltre ed essere comunque forti nel carattere. In questo senso, devo dire che sono rimasto molto sorpreso dall'allenamento di oggi: i giovani, oltre che talentuosi, hanno già capito cosa significa indossare questa maglia".

