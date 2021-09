Tragedia sfiorata in Bosnia, dove una partita di Premier League è stata interrotta all'82' da un'invasione di campo che ha costretto la terna arbitrale a scappare. La sfida era tra Velez Mostar e Borac Banja Luka, dove la squadra di casa era sotto 2-0 e alla fine i tifosi locali si sono inferociti, provocando momenti di scompiglio.

Nonostante le minacce, il signor Sabrija Topalovic e i suoi collaboratori sono riusciti a raggiungere la macchina dell'arbitro e a prendere la strada per tornare a Sarajevo. Durante il tragitto, però, l'auto è stata bloccata da un altro mezzo in un tunnel, come riportano i giornali locali, e dall'altro veicolo sono scesi quattro tifosi del Vele Mostar, che hanno cominciato ad accanirsi sull'auto di Topalovic, distruggendola e compiendo un gesto folle prima di scappare: hanno lanciato una fiaccola accesa all'interno dell'abitacolo, da cui la terna non era ancora scesa.

L'auto quindi ha preso fuoco ed è stata interamente divorata dalle fiamme: per uno degli assistenti sono state necessarie delle medicazioni in ospedale.

Ecco quant dichiarato dalla polizia locale, secondo quanto riporta corriere.it: "Il gruppetto ha prima danneggiato l’auto dell’arbitro e poi ha gettato all’interno una fiaccola accesa — ha confermato un portavoce della polizia di Mostar —. Una persona è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale di Jablanica, stiamo ancora cercando i responsabili".

