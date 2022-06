Decidere di seguire le orme professionali del proprio papà è sempre una scelta che richiede un grosso carico di responsabilità. L’ultimo, in ordine di tempo, è Adriano Carvalho Ribeiro, 15 anni e figlio di Adriano Leite Ribeiro, ex attaccante dell’Inter. Il giovane calciatore gioca nel Serrano FC, club di terza divisione del campionato brasiliano, ed è stato autore di una tripletta in Copa União Under 17 contro la Serra Macaense, postata dallo stesso Imperatore Jr. sul suo profilo instagram.

L’ex centravanti nerazzurro ha fatto lo stesso, scrivendo "Sono così orgoglioso di mio figlio Dio ti benedica, continua così. Ti amo Adriano Carvalho". In realtà è qualche anno che il 15enne ha intrapreso la carriera da calciatore: fino a pochi mesi fa giocava nelle giovanili del Gremio per un periodo di prova, poi non superato. Intanto proverà a perseguire la sua strada, nonostante l’eredità ingombrante dell’Imperatore, l’unico modo per far ricredere gli scettici è continuare così: segnare il più possibile.





