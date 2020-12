Una storia da libro cuore, quella di Tiago Rech , che in questo periodo può essere solo un bene raccontare: nel febbraio del 2012 Tiago, grande tifoso del Santa Cruz, società calcistica brasiliana con sede nella città di Recife, capitale dello stato del Pernambuco, è l'unico tifoso presente all'Estádio Olímpico a sostenere i suoi in occasione della cocente sconfitta contro il Gremio per 4-1 .

Il Tricolor do Arruda non sta vivendo un bel periodo e l'anno successivo, quello del Centenario del club, retrocede anche nel campionato Gauchão. E' il gennaio del 2014 quando l'allora presidente decide di dimettersi. Qui entra in scena il nostro Tiago Rech: allora giornalista (nel gruppo RBS), lascia il suo lavoro per provare quello di addetto stampa del suo club del cuore.