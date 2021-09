Il mondo calcio e il Brasile tornano a pregare per le condizioni di Pelé . La leggenda brasiliana, che fra poco più di un mese festeggerà 81 anni, è rientrato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era stato dimesso nella giornata di martedì. L'ospedale per il momento non ha rilasciato bollettini medici per aggiornare lo stato di salute di "O'Rei", cui la scorsa settimana era stato asportato un tumore al colon. Le sue condizioni restano stabili – come spiegato dall'edizione brasiliana di Espn – e Pelé non è: il provvedimento è stato preso a scopo precauzionale, un atto che non inficia la riabilitazione di Pelé né costituisce una complicazione particolare per il naturale decorso post-operatorio di 'O-Rei'.