"La CBF ha deciso di stanziare lo stesso importo per i bonus e le indennità giornaliere per uomini e donne, il che significa che le giocatrici guadagneranno lo stesso degli uomini"

Queste le parole del presidente della Confederazione calcistica brasiliana Rogerio Caboclo in conferenza stampa per annunciare che, per quanto riguarda le nazionali, le donne avranno gli stessi premi degli uomini.