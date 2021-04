La posizione era già chiara, ma a validarla in maniera ufficiale è arrivato il comunicato del club: il Bayern Monaco non si unirà alla Superlega, rifiutando - dunque - la possibilità di entrare nel cerchio delle 15 squadre stabilmente presenti nella nuova competizione europea. La posizione del presidente dei bavaresi Herbert Hainer è chiara: "I nostri membri e i nostri tifosi rifiutano la Superlega". Un concetto poi rafforzato anche dal CEO del Bayern Karl-Heinz Rummenigge, deciso ad appoggiare la Bundesliga e a ribadire come sia la Champions League la competizione già importante e bella del mondo. I bavaresi, dunque, si schierano ufficialmente dalla parte della UEFA, insieme a PSG e Borussia Dortmund.

Il comunicato del Bayern

Serie A De Zerbi e la SuperLega: "Milan? Non ho piacere di giocare con loro" 38 MINUTI FA

L'FC Bayern Monaco ha una posizione chiara sul problema Superlega: "I nostri membri e tifosi rifiutano la Superlega", ha detto il presidente Herbert Hainer. "Come FC Bayern Monaco, il nostro desiderio e scopo è che i club europei possano vivere la magnifica ed emozionante competizione che è la Champions League, e svilupparla insieme alla UEFA. L'FC Bayern Monaco dice no alla Superlega"

Il CEO Karl-Heinz Rummenigge rinforza tutto questo: "A nome del consiglio, voglio rendere chiaro che l'FC Bayern Monaco non prenderà parte alla Superlega. Il Bayern rimane solidale alla Bundesliga. Per noi è stato ed è un piacere poter rappresentare la Germania in Champions League. Ricordiamo affettuosamente la vittoria della Champions League 2020 a Lisbona - non si possono dimenticare momenti così belli. Per il Bayern la Champions League è la miglior competizione al mondo.

Superlega, Guardiola: “Non è sport dove non serve sforzo per vincere”

Serie A Pirlo: "Con il Parma torna Ronaldo. Giocano Buffon e Dybala" UN' ORA FA