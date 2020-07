Bundesliga: Werder Brema-Heidenheim 0-0 in andata spareggio playout

Il Werder Brema non è andato oltre lo 0-0 contro l'Heidenheim nella gara di andata dello spareggio.

Il Werder Brema non è andato oltre lo 0-0 contro l'Heidenheim nella gara di andata dello spareggio per rimanere in Bundesliga. Espulso nel finale Moisander fra i padroni di casa. La gara di ritorno si giocherà il 6 luglio.

Play Icon

Serie A Gattuso striglia i suoi: "Troppe lamentele con gli arbitri, niente scampagnate" DA 8 MINUTI

Serie A La Roma crolla, colpo salvezza dell’Udinese all’Olimpico: 2-0 con Lasagna e Nestorovski DA 15 MINUTI