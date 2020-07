278 gol tra Bayern e Werder, dice addio al calcio Claudio Pizarro con l'ultimo titolo: la salvezza

A 41 anni, quasi 42, dice addio al calcio giocato Claudio Pizarro. L'attaccante peruviano, che in Europa ha vestito le maglie di Werder Brema, Bayern Monaco, Chelsea e Colonia, saluta il professionisto dopo lo spareggio salvezza contro l'Heidenheim che ha visto il suo Werder rimanere in Bundesliga. Ha vinto 6 volte la Bundes, 6 volte la Coppa di Germania e la Champions nel 2013.

Un paio di settimane fa fu Mario Gomez a lasciare il calcio dopo aver riportato lo Stoccarda in Bundesliga. Qualche giorno dopo tocca a Claudio Pizarro dire addio al calcio giocato, con la salvezza acquisita dal Werder Brema. Cala il sipario anche per il 41enne attaccante peruviano (42 ad Ottobre) nonostante non sia sceso in campo nemmeno un minuto per la doppia sfida contro l'Hendeinheim, valida per lo spareggio salvezza.

Bundesliga Play-offs Il Werder Brema resta in Bundesliga! Ma che brividi con l'Heidenheim: finisce 2-2 lo spareggio DA 2 ORE

Tra Bayern Monaco e Werder Brema ha segnato 278 gol in tutte le competizioni e proprio nella fila dei bavaresi ha fatto la sua fortuna conquistando 6 volte il campionato, 5 volte la Coppa di Germania, 2 volte la Coppa di Lega tedesca, una Supercoppa di Germania, una Coppa intercontinentale, un Mondiale per club, una Supercoppa europea e una Champions League nella stagione 2012-2013. Sì c'era anche lui nell'annata del Triplete del Bayern Monaco. Con il Werder Brema ha vinto anche una Coppa di Germania.

Claudio Pizarro al Bayern Monaco Credit Foto Getty Images

Più precisamente, è il 6° miglior marcatore della storia della Bundesliga con 197 gol tra il 1999 e il 2020 (109 Werder, 87 Bayern e 1 Colonia). Il cileno è il secondo miglior marcatore straniero alle spalle del polacco Lewandowski: davanti a lui ci sono solo Gerd Müller, Fischer, Lewandowski appunto, Jupp Heynckes e Burgsmüller nella classifica marcatori all-time.

Gli ultimi gol da professionista sono arrivati nel 1° turno di Coppa di Germania quando trovò una doppietta nel 6-1 contro l'Atlas nell'agosto scorso. Sono solo 2 infatti i gol di Pizarro in questa stagione: l'ultimo ùrealizzato in Bundesliga è invece quello del 18 maggio 2019 al Lipsia (vittoria per 2-1), ultima giornata del campionato 2018-2019.

Play Icon WATCH Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 4-2: riguarda i gol che hanno deciso la Coppa di Germania 00:01:10

Bundesliga Alaba non rinnova col Bayern, si scatena la corsa per il giocatore: su di lui anche Juventus e Inter DA 6 ORE