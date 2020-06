André Silva (doppietta e assist) batte Piatek (gol), l'Eintracht vola! Union e Werder ok

L'Eintracht Francoforte di André Silva vince 4-1 in casa dell'Hertha Berlino di Piatek (entrambi gli ex Milan protagonisti); passa l'Union Berlino in casa del Colonia e il Werder Brema a Paderborn. 2-2 tra Wolfsburg e Friburgo: non basta ai "Lupi" un super Weghorst.

I risultati

Hertha Berlino-Eintracht Francoforte 1-4 (24' Piatek; 51' Dost, 62', 86' André Silva, 68' Dicka)

La sfida tra "ex milanisti" se l'aggiudica André Silva, ma anche il "Pistolero" Piatek non ha sfigurato all'Olympiastadion di Berlino. È proprio il polacco a portare in vantaggio l'Hertha con caparbia azione in area di rigore, ma l'espulsione di Boyata rivoluziona il match e nella ripresa è Eintracht-show ma soprattutto André Silva show (entrato nell'intervallo). Il portoghese prima serve l'assist a Bas Dost poi si mette in proprio e firma la doppietta con colpo di tacco (dopo strepitoso assolo di Kamada) e destro sottomisura. In mezzo la rete di Dicka con sinistro secco in buca d'angolo. Grazie alla vittoria esterna l'Eintracht aggancia proprio l'Hertha Berlino in classifica.

Le performance stagionali degli ex rossoneri in Germania

GIOCATORE PRESENZE GOL ASSIST PIATEK 13 5 / ANDRE SILVA 33 14 5

Wolfsburg-Friburgo 2-2 (14' 27' rig. Weghorst; 43' Holer, 46' Sallai)

Non bastano 13esima e 14esima firma dell'implacabile bomber olandese Weghorst al Wolfsburg: i "Lupi" si buttano via e prestano il fianco alla rimonta del Friburgo tra i due tempi. Holer sfrutta il cross di Grifo dalla destra per accorciare le distanze con gran tuffo di testa, quindi è Sallai dopo pochi istanti dall'inizio delle ripresa a siglare il pari con chirurgica capocciata dopo colossale defaillance della difesa del Wolfsburg (una costante oggi, così come gli errori sottoporta dei Lupi nella prima frazione). Due punti persi in ottica Europa League per il Wolfsburg.

Colonia-Union Berlino 1-2 (92' Cordoba; 39' Friedrich, 67' Gentner)

Respira l'Union Berlino grazie alla fondamentale vittoria sul campo del Colonia: decidono il match l'imperioso stacco area del difensore centrale Friedrich nel primo tempo e il sinistro sotto la traversa del centrocampista Gentner al minuto 67; nel finale il colombiano Jhon Cordoba prova a riaprire il match con furtivo destro in allungo, ma manca ormai troppo poco al triplice fischio.

Paderborn-Werder Brema 1-5 (66' Sabiri; 20, 39' Klaassen, 34' Osako, 59' Eggenstein, 92' Fullkrug)

È un super Klaassen a trascinare il Werder Brema nell'agevole trasferta di Paderborn: la roboante vittoria per 5-1 è utilissima anche e soprattutto in ottica differenza reti nella corsa alla salvezza in Bundesliga. Partita già ampiamente decisa nella prima frazione con la doppietta d'autore dell'ex Ajax Klaassen e dal timbro di Osako; nella ripresa il Werder ritocca il punteggio, il Paderborn fanalino di coda trova il gol della bandiera con Sabiri.

