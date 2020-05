Alla BayArena trionfo della squadra di Glasner che si conferma al sesto posto in classifica grazie alla doppietta di Pongracic e i gol di Arnold e Steffen. Inutile il gol delle Aspirine firmato da Baumgartlinger

Il fattore campo non conta in questa Bundesliga post-Covid. Su 22 partite giocate dalla ripresa del campionato tedesco sono arrivate solo tre vittorie casalinghe. No tifosi, no party dunque. E lo strano leitmotiv viene confermato anche alla BayArena dove il Leverkusen cade rovinosamente contro il Wolfsburg, interrompendo una striscia positiva di 7 risultati utili (6 vittorie e un pareggio) e rimettendo in discussione il quarto posto, ora in coabitazione col Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga Bundesliga, la 28a giornata in Diretta tv e Live Streaming: date, orari e news DA 5 MINUTI

I Lupi, invece, confermano il loro trend positivo lontano dalla tana (24 punti su 42 disponibili) e il sesto posto grazie alla prima doppietta in carriera di Pongracic, ex compagno di Haaland al Salisburgo, autore di due gol fotocopia: punizione al bacio di Arnold e incornata nel sette. Lo stesso centrocampista tedesco e Steffen completano il poker. Kai Havertz questa volta può solo guardare.

Il tabellino

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG 1-4 (primo tempo 0-1)

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Weiser (dal 46’ Baumgartlinger), S. Bender (dal 46’ Dragovic), Tapsoba, Wendell; Aranguiz, Demirbay (dal 65’ Alario); Bellarabi (dal 46’ Wirtz), Amiri, Diaby (dal 74’ Bailey); Havertz. All. Bosz

Wolfsburg (4-4-2): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks (dall’83’ Knoche), Roussillon; Steffen (dal 79’ Marmoush), Schlager, Arnold, Brekalo (dal 65’ Ginczek); Joao Victor, Weghorst. All. Glasner

Arbitro: D. Schlager

Gol: 43’, 75’ Pongracic, 65’ Arnold, 68’ Steffen, 85’ Baumgartlinger

Assist: Arnold (x2), Joao Victor,

Ammoniti: Demirbay, Diaby (L), Joao Victor, Ginczek, Casteels (W)



La cronaca in 7 momenti chiave

16’ SI SALVA IL BAYER - Hradecky sbarra la porta a Joao Victor che si era ritrovato tutto solo nell'area piccola dopo una bella azione dei Lupi orchestrata sull'out di destra: il portiere delle Aspirine si salva deviando in angolo

38’ BRIVIDO PER IL WOLFSBURG - Cross dalla sinistra di Bellarabi e colpo di testa all'indietro del "solito" Havertz: palla alta di poco

43’ VANTAGGIO DEL WOLFSBURG - Calcio di punizione perfetto di Arnold e capocciata puntuale di Pongracic: l'ex centralone del Salisburgo anticipa Brooks e insacca per l'1-0 dei Lupi. Vantaggio meritato

65’ RADDOPPIO DEL WOLFSBURG - Botta rasoterra di Arnold su un calcio di punizione dai 25 metri: decisiva la deviazione di Havertz che beffa Hradecky. Si fa dura per il Bayer

68’ TRIS DEL WOLFSBURG - Partita in ghiaccio per i Lupi! Discesa sulla sinistra di Joao Victor e incornata di Steffen: niente da fare per Hradecky

74’ POKER DEL WOLFSBURG - Ancora assist di Arnold, ancora capocciata di Pongracic. Gol fotocopia dell'1-0. Leverkusen k.o.

85’ GOL DELLA BANDIERA DEL BAYER - Baumgartlinger completa un tap-in facile facile dopo un rimpallo in area piccola di Mbabu. Casteels questa volta si deve arrendere: 4-1

Il migliore in campo

Max ARNOLD – Due assist e un gol, tutto su punizione. Era stato il migliore dei Lupi nella sconfitta contro il Dortmund, oggi si è preso la sua rivincita

Il peggiore in campo

Kai HAVERTZ – Prestazione da 4 in pagella, senza scusanti. Non tiene una palla, sbaglia qualsiasi cosa. Solo un lampo sullo 0-0, ma siamo ben lontani dalle due doppiette contro Werder e Mönchengladbach.

Il momento social del match

Pongracic detto anche Nostradamus

Bundesliga Da 0 a 10, il Pagellone della Bundesliga: Havertz ultra-contemporaneo, Werner spietato col Mainz IERI A 09:32

Play Icon