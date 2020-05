Un giocatore che ha rivitalizzato la sua carriera grazie a un sofferto cambio di fronte è Philipe Coutinho. Al Bayern Monaco ha ritrovato quel guizzo creativo che la sua permanenza a Barcellona aveva offuscato. Ma quale sarà il futuro del fantasista brasiliano dopo questa estate?

Il mondo del calcio ha sempre avuto una preferenza per i giocatori abili, di qualità, il cui talento cristallino e raffinatezza non possono passare inosservati. Coutinho è sempre stato ambasciatore di queste caratteristiche durante il suo periodo speso al Liverpool. Era un regista avanzato, un mago che affascinava le platee inglesi grazie alle sue giocate e alla sua andatura brasiliana. Era un elemento chiave della squadra guidata da Brendan Rodgers, che sfiorò la conquista del campionato nel 2013.

Serie A Edicola: Icardi alla Juve? La chiave è Pjanic. Il Barcellona può perdere Coutinho e ter Stegen 23/03/2020 A 08:05

Dopo aver dato l’addio ad Anfield nel gennaio 2018, il brasiliano ha vestito le maglie di Barcellona e Bayern, squadre che tutt’oggi si spartiscono il suo cartellino. Ad ogni modo, il trequartista ex Inter è stato recentemente collegato ad un’altra trattativa, che lo farebbe tornare in una location familiare. No, non stiamo parlando del Liverpool, anche se ogni tanto i rumours che associano Coutinho ai Reds ritornano, bensì del Chelsea. I Blues hanno già vinto la battaglia per il cartellino del talentuoso Hakim Ziyech dall’Ajax, e accaparrarsi Coutinho darebbe un importante segnale per affermare la propria potenza di fuoco offensiva. Questa soluzione sarebbe ideale per il brasiliano, che avrebbe modo di tornare in Premier per finire ciò che aveva iniziato.

SQUADRA (STAGIONE) PRESENZE GOL ASSIST % PASSAGGI DRIBBLING A PARTITA PASSAGGI CHIAVE TIRI A PARTITA Bayern Monaco (2019-2020) 32 9 8 80.4 1.8 42 3.7 Barcellona (2018-2019) 54 11 5 85.7 1.6 49 3.0 Barcellona (2017-2018) 22 10 6 83.1 1.8 29 2.6 Liverpool (2017-2018) 20 12 8 73.9 1.9 41 4.3

*Il rendimento di Coutinho nelle ultime 3 stagioni. Fonte: FBref.

Nonostante la suggestione, il suo arrivo comporterebbe un costo, non solo finanziario ma anche in termini di competizione interna. L’allenatore Frank Lampard ha abolito una tradizione obsoleta riguardante il trattamento dei giovani all’interno della rosa. Questi ultimi hanno guadagnato un posto fisso nella formazione londinese, e sarà compito dei nuovi arrivati negarglielo. Prima dell’intervento di Lampard invece, la filosofia della squadra penalizzava molto i giovani.

Un ritorno in Premier League sarebbe appetibile per Coutinho, ma nel caso dovesse unirsi al progetto del Chelsea, dovrebbe guadagnarsi un posto da titolare che negli ultimi anni ha sempre dato per scontato. Questo innalzamento della competizione potrebbe essere la chiave per un’ulteriore crescita del giocatore.

Rimanere fermi?

Coutinho ha molta esperienza a fianco dei colossi europei; ha dettato legge al Liverpool, prima di distribuire magia al Camp Nou e all’Allianz. Con i Reds ha registrato 54 gol e 45 assist in 201 partite, prima di cedere alle avances del Barcellona. Per la squadra blaugrana ha realizzato 21 gol e 11 assist in 76 apparizioni. Nonostante dei numeri di tutto rispetto, a Barcellona Coutinho non ha vissuto la favola che si aspettava.

Secondo gli esperti, un cambio di posizione avrebbe precluso al suo potenziale di sprigionarsi completamente, e quando il Bayern ha fatto una telefonata per lui, Coutinho ha intuito la grande opportunità per ricominciare da capo. Il brasiliano è in prestito, e I bavaresi possono vantare un’opzione per farlo rimanere definitivamente. Durante la sua permanenza in Bundesliga, Coutinho sembra aver ritrovato la sua vecchia forma: 8 gol in 22 partite sono parecchi, specialmente considerando i tempi necessari ad adattarsi al nuovo campionato.

Il fatto che il Bayern possieda un diritto di recompra su Coutinho, fornisce una chiave di lettura importante. È segno che il Barça non lo inserisce più tra i piani di sviluppo della rosa; qualora il Bayern si convincesse del suo valore, a Coutinho converrebbe rimanere in Germania?

La sua stagione in Bundesliga è cominciata alla grande, e si è guadagnato l’opportunità di stabilirsi come uno dei giocatori cardine della rosa. Questo lo aiuterebbe a riacquistare fiducia e ritmo, nonché realizzare pienamente il suo potenziale. A 27 anni, il tempo è dalla sua parte. Da questo punto di vista, rimanere al Bayern sarebbe una soluzione migliore rispetto al rischio di lottare per un posto non garantito altrove.

Un futuro incerto

Nel clima di incertezza in cui ci troviamo, solo una cosa è certa: il mercato e i valori dei giocatori funzioneranno in maniera diversa rispetto al solito, almeno nel breve periodo. Il danno finanziario causato dal Coronavirus continuerà ad affliggere diverse componenti dell’industria calcistica. Due anni fa Coutinho lasciava il Liverpool per una somma complessiva pari a 142 milioni di sterline, e un affare di queste dimensioni difficilmente capiterà ancora.

In tutta Europa persistono forti perplessità riguardo a come terminare le stagioni correnti. Una soluzione potrebbe vedere sempre più giocatori lasciati a casa mentre le società lottano per ottenere una sorta di stabilità economica in vista di un futuro incerto. Nel frattempo Coutinho è un giocatore del Bayern Monaco, a dispetto di tutte le speculazioni sul suo conto. L’unica certezza è l’immenso talento del brasiliano, che giocherebbe un ruolo essenziale in qualsiasi club interessato nell’acquisto delle sue prestazioni sportive.

Play Icon WATCH Coutinho si prende gioco di Miranda, che tunnel nel torello in allenamento! 00:00:30

Calcio Edicola: l'Inter ripensa a Coutinho, c'è anche la Roma su Castrovilli 21/03/2020 A 08:19