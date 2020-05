Neuer e compagni vincono il Klassiker e mettono una prima, seria ipoteca sul titolo. Al Westfalenstadion decide una prodezza di Kimmich che al 43' beffa Burki (non impeccabile nella circostanza) con un delizioso pallonetto dal limite dell'area.

Un Bayern Monaco spietato fa suo il Klassiker e fa un grande passo avanti verso la conquista del titolo tedesco. La squadra di Flick batte 1-0 il Borussia Dortmund al Westfalenstadion al termine di una partita vivace (soprattutto nella prima frazione) e giocata in modo intelligente. A decidere il match una prodezza di Kimmich che al 43' beffa Burki con un pallonetto dal limite. Dubbi su due episodi in area di rigore: un presunto tocco di braccio di Boateng su conclusione di Haaland e un contatto Akanji-Lewandowski. In entrambi i casi l'arbitro Tobias Stieler ha lasciato correre senza essere richiamato al VAR.

Il momento social del match

Bundesliga Le pagelle di Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1: Kimmich super, Haaland a sprazzi DA UN' ORA

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 0-1

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek (80' Goetze), Hummels, Akanji; Hakimi, Delaney (46' Emre Can), Dahoud (85' Witsel), Guerreiro; Hazard, Haaland (72' Reyna), Brandt (46' Sancho). All.: Favre.

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Pavard, Boateng (85' Hernandez), Alaba, Davies; Goretzka, Muller, Kimmich; Coman (73' Perisic), Lewandowski, Gnabry (87' Javi Martinez). All.: Flick.

ARBITRO: Tobias Stieler di Obertshausen.

GOL: 43' Kimmich (BA).

ASSIST: Coman (BA, 0-1).

AMMONITI: Hummels, Dahoud (BO), Muller, Davies (BA).

NOTE - Recupero 1'+3'.

Il gol di Kimmich - Borussia Dortmund-Bayern Monaco Bundesliga 2019-20 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

1' OCCASIONISSIMA DORTMUND! Haaland può sparare a tu per tu con Neuer appena dentro l'area di rigore, sul vertice destro: Boateng salva sulla linea. Che partenza dei gialloneri!

19' PISZCZEK NEGA IL GOL AL BAYERN! Guizzo di Coman in area e tocco per Gnabry che spara a colpo sicuro da due passi: Burki è battuto, sulla linea è provvidenziale l'intervento a spazzare di Piszczek.

24' COMAN! CHE SILURO! L'ex Juve, servito da Gnabry, spara un gran destro appena dentro l'area di rigore. Reattivo Burki che riesce a respingere in qualche modo.

43' GOL DEL BAYERN! KIMMICH! CHE PRODEZZA! La squadra di Flick passa in vantaggio con un gol capolavoro di Kimmich: pallonetto di precisione chirurgica dal limite dell'area su sponda di Coman. Burki, apparso sorpreso e fuori posizione, non può farci nulla. 1-0 Bayern! Assist di Coman.

54' GORETZKA VICINO AL 2-0! Gran destro dal limite dell'area: palla diretta nell'angolino, Burki si allunga e riesce a respingere con la mano destra.

58' HAALAND! Sinistro del norvegese in piena area: Boateng, sdraiato, riesce a deviare forse con un braccio e a deviare il pallone in calcio d'angolo.

81' DAHOUD! Sinistro insidiosissimo dal limite, Neuer la vede all'ultimo ma riesce a smanacciare.

83' PALO DI LEWANDOWSKI! Sinistro a giro del polacco: Burki battuto, lo salva il palo alla sua destra.

91' CONTATTO IN AREA TRA AKANJI E LEWANDOWSKI Il direttore di gara lascia correre, molto dubbio l'intervento del difensore del Dortmund.

Il migliore

Joshua KIMMICH - Prestazione straordinaria. Gestisce un'infinità di palloni e lo fa sempre con grande lucidità. E trova il gol partita con un pallonetto geniale dal limite dell'area. Burki avrà le sue colpe, ma la sua giocata rimane.

Il peggiore

Julian BRANDT - La vera delusione della serata. Non ne azzecca una e viene netraulizzato con facilità della linea difensiva del Bayern. Favre lo lascia giustamente negli spogliatoi dopo l'intervallo. Bocciato.

Play Icon WATCH Borussia-Dortmund-Schalke 4-0, gol e highlights. Show di Haaland-Guerreiro-Hazard 00:01:26

Bundesliga Le pagelle di Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1: Kimmich super, Haaland a sprazzi DA UN' ORA

Play Icon