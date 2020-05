Borussia Dortmund-Bayern Monaco, primo big match dell'era Covid-19: perché vale la pena guardarlo

Il 26 maggio 2020 alle 18.00, Borussia Dortmund e Bayern Monaco si affronteranno al Westfalenstadion. Sarà un match decisivo per il titolo di Bundesliga, a sole 6 giornate dalla fine. Ma sarà anche l'occasione perfetta per ammirare le stelle di Lewandowski, Haaland, Sancho, Hakimi e Davies, e per misurare una volta per tutte l'impatto del Coronavirus sul mondo del calcio.

La Bundesliga ha riaperto i battenti da sole due giornate, eppure rischia già di chiudersi. Il dominio del Bayern persiste anche dopo il Coronavirus. Questo doveva essere l’anno del riscatto per il Borussia Dortmund; mai come prima le speranze di interrompere il monopolio bavarese sembravano così concrete. Eppure, a 6 giornate dalla chiusura della stagione, i giallo-neri si trovano a 4 punti di svantaggio. Questo martedì 26 maggio, in caso di sconfitta contro i diretti avversari, le speranze di spodestare il Bayern crollerebbero impietosamente.

Bundesliga Da 0 a 10, il Pagellone della Bundesliga: Havertz ultra-contemporaneo, Werner spietato col Mainz DA 11 ORE

All’andata, il Borussia Dortmund è affondato per 4-0 sotto i colpi del Bayern. Il bottino degli ultimi scontri diretti è magro per i giallo-neri, che hanno incassato 5 sconfitte nelle ultime 6 gare disputate contro i campioni in carica. Più pressione per il Borussia Dortmund, dunque. Eppure c’è molta apprensione anche in casa Bayern. 4 lunghezze non sono un margine di vantaggio rassicurante, in più l’avvento del Coronavirus ha spazzato via ogni equilibrio preesistente. Inoltre, il gruppo storico del Bayern sente il fiato sul collo di un nuovo mostro, giovane e potente: quello del nuovo arrivato Erling Haaland, e del suo nuovo Borussia Dortmund con un’ennesima, ritrovata, energia distruttiva. Ecco i motivi per cui questo match non può passare inosservato.

Il primo verdetto Covid-19

Borussia Dortmund-Bayern Monaco sarà il primo big match dell’era Covid-19. O meglio, sarà la prima grande partita dopo la pausa calcistica causata dalla pandemia, che in verità continua a diffondersi in tutto il mondo. Proprio per questo, il Klassiker sarà ancora più interessante. Partendo dal presupposto che la minaccia del contagio metterà a prova le strutture e il personale della Bundesliga da qui fino alla fine del torneo, sarà interessante vedere il livello di condizione atletica delle due squadre. I primi risultati inanellati subito dopo la ripartenza sono incoraggianti: il Bayern ha vinto per 0-2 contro l’Union Berlino e ha inflitto un roboante 5-2 in casa contro l’Eintracht Francoforte.

Play Icon WATCH Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 5-2: gol e highlights. Davies-Muller-Lewandowski spettacolari 00:01:55

Anche il BVB ha fatto 2 su 2. Un secco 4-0 rifilato allo Schalke e un 0-2 nella trasferta contro il Wolfsburg. Eppure questi risultati ci dicono ben poco. I ritmi di gioco a cui abbiamo assistito in queste ultime due settimane di Bundesliga sono parsi – a tratti – ben al di sotto della media. Prendiamo l’esempio del Borussia Dortmund: lo 0-2 maturato sul campo del Wolfsburg, maschera un certo affanno delle Wespen. Il Wolfsburg ha creato di più, e la banda di Favre ha saputo concretizzare gli unici 2 tiri in porta della loro partita. Lo scontro col Bayern sarà uno spartiacque che offrirà un quadro inequivocabile sul livello di forma delle squadre. Inoltre, l’elemento che potrebbe spostare gli equilibri potrebbe essere lo stadio: un Klassiker a porte chiuse, senza il muro giallo-nero, sarà difficile da digerire. Specialmente per la squadra di casa, che dovrà rinunciare a un chiaro vantaggio territoriale.

Play Icon WATCH Wolfsburg-Borussia Dortmund 0-2: gol e highlights. Gialloneri corsari grazie a Guerreiro-Hakimi 00:00:45

Due macchine inarrestabili

Il ruolino di marcia di Borussia Dortmund e Bayern Monaco sembra inarrestabile: i Bavaresi entreranno nella pancia vuota del Westfalenstadion contando su 12 vittorie nelle ultime 13 gare disputate. Ma anche la corsa della squadra di Haaland è lodevole: 6 vittorie consecutive, concedendo un solo gol. Lo spettacolo sarà assicurato dall’elevatissimo coefficiente tecnico dei due attacchi; anche in questo caso siamo di fronte a degli ingranaggi perfetti. In 27 partite, l’attacco del Bayern ha infilato 80 gol nella rete avversaria: si tratta di un record per la Bundesliga. Ma il giovane attacco del Borussia Dortmund non è lontano dal raggiungere quel livello, con 74 gol in altrettante partite.

Play Icon WATCH 🎙️ Dal Bayern ai numeri di Haaland, torna la Bundesliga! Tutto quel che c'è da sapere 00:27:53

Favre vs Flick, prima volta contro

Al secondo anno a Dortmund, il primo da pochi mesi sulla panchina del Bayern il secondo, entrambi hanno avuto il merito di innescare un nuovo ciclo nei loro rispettivi gruppi, che prima del loro arrivo sembravano essersi inceppati, pronti al declino. Lucien Favre ha avuto un’estate intera per programmare il nuovo Borussia Dortmund, e il risultato finale è stato eclatante: non solo la fase offensiva del BVB si è potenziata, ma Favre è riuscito anche nell’arduo compito di stabilizzare una difesa alquanto ballerina.

I nuovi innesti hanno fatto la differenza: Witsel è il filtro difensivo che mancava, Hakimi è la rivelazione dell’anno, l’arrivo di Diallo ha migliorato la linea arretrata, Reus sembra essere ritornato ai fasti di un tempo. Favre fa poco turnover e si affida a pochi volti per reggere il suo scacchiere tattico, applicando uno stile di gioco piuttosto conservativo. Da non sottovalutare il miglioramento dell’aspetto mentale da parte del giovane BVB: si tratta di una squadra che quest’anno ha raggiunto più volte i 3 punti in rimonta o in condizioni critiche. La pericolosità degli uomini di Favre infatti, aumenta col passare dei minuti.

L’incisività dei giallo-neri si intensifica dopo i 60 minuti di gioco. Un trend che potrebbe essere considerato come chiave per prevedere il match, dato che il Bayern di Flick presenta un’arma diametralmente opposta: Robert Lewandowski è una delle punte più letali nei primi 15 minuti di gioco.

Play Icon WATCH La Bundesliga riparte nel segno di Haaland! E' suo il primo gol del calcio dopo l'emergenza Covid-19 00:00:14

Probabile che i Bavaresi vogliano stabilire le gerarchie sin dai primi minuti, partendo forte e imponendo il loro possesso palla. È proprio il controllo del gioco che anima il Bayern di Flick. Sostituto di Kovac a stagione in corso, il tecnico tedesco ha dato nuova linfa vitale alla squadra grazie a tattiche più complesse e trame di gioco più articolate. In poco tempo il Bayern è diventata una squadra specializzata nel costruire la manovra partendo dalla difesa, che si appoggia fortemente ai movimenti delle proprie ali, votata al pressing e al contro pressing. Tutti si aspettano un approccio dominante del Bayern, pronto ad asfissiare il Borussia Dortmund attraverso il possesso palla. Gli uomini di Favre dovranno rendere questo possesso palla fine a sé stesso, capitalizzando le poche palle gol sui piedi ispirati di Erling Haaland.

Lewandowski vs Haaland

Bastano solo questi due nomi per far staccare il biglietto virtuale di domani sera. Il polacco e il norvegese sono tra le punte più prolifiche del calcio mondiale, rispettivamente il presente e il futuro dei numeri 9. Le statistiche dei due sono identiche: entrambi hanno realizzato 41 gol in 35 presenze, contando tutte le competizioni.

Haaland-Lewandowski: macchine da gol nel 2019-20, i numeri a confronto

HAALAND LEWANDOWSKI Presenze totali 35 35 Gol totali 41 41 Gol/presenze in Champions League 10 (8) 11 (6) Assist totali 10 5 Media gol/minuti tutte le competizioni 1 gol ogni 58' 1 gol ogni 74' Media gol/minuti Bundesliga 1 gol ogni 60' 1 gol ogni 82' Gol/assist nel 2020 13+2 10+3 Expected Goals x 90' (Bundesliga) 0,79 0,90

Lewa ha appena raggiunto il quarantesimo centro per la quinta stagione consecutiva, e si avvicina pericolosamente al record di gol stagionali in Bundesliga (40) detenuto da Gerd Muller. Haaland è il nuovo arrivato, eppure è già più letale di Lewandowski: con 10 gol nelle sue prime 10 partite di Bundesliga, di media segna un gol ogni due tiri; il numero 9 del Bayern invece, ha bisogno mediamente di 4 tiri per trovare la porta. Dunque Haaland segna un gol ogni 60 minuti, mentre Lewandowski ne segna uno ogni 82.

Tuttavia è ancora Lewandowski il più decisivo: da quando Haaland è sbarcato in Bundesliga, Lewa ha aperto le marcature per la propria squadra 4 volte, mentre il norvegese ha rotto il ghiaccio solo una volta. A questo si aggiunge un altro record: Lewandowski è diventato il primo giocatore della Bundesliga a segnare in tutte le prime 11 partite della stagione. Un marziano. A questo record, Haaland risponde diventando il giocatore più veloce a raggiungere 9 gol in Bundesliga, impiegando solo 6 partite.

Play Icon WATCH Bentornata Bundesliga! Tutto quello che devi sapere sulla ripartenza del calcio tedesco in 2 minuti 00:02:01

Bundesliga Zorc conferma: "Götze lascerà il Borussia Dortmund". Milan interessato? 23/05/2020 A 13:43