Leon Goretzka of FC Bayern Muenchen celebrates with Robert Lewandowski after scoring his team's first goal during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Eintracht Frankfurt at Allianz Arena on May 23, 2020 in Munich, Germany.

Il Bayern Monaco fa e disfa, ma alla fine porta via i 3 punti: 5-2 sull'Eintracht Francoforte che vale il nuovo +4 sul Borussia Dortmund. Martedì alle 18:30 lo scontro diretto tra prima e seconda in classifica.

Vendicare l’andata. Rispondere al Borussia Dormund. Missione compiuta, in entrambi gli aspetti, per il Bayern Monaco. I bavaresi proseguono la loro striscia vincente in Bundesliga centrando un rotondo 5-2 sulla squadra che all’andata ne aveva segnato il punto di rottura della stagione. Già, perché tra il Bayern di Kovac e quello di Flick c’è una bella differenza, ritraducibile sostanzialmente in Thomas Mueller. E’ il veterano bavarese la chiave di questo Bayern, che anche oggi trova dalle sue giocate i momenti chiave per girare la partita: l’assist per l’1-0, il gol del 2-0; il pallone per Coman (che porta al 3-0) che di fatto chiude i conti quando la clamorosa doppietta di Hinteregger li aveva incredibilmente riaperti.

Già, perché dopo il 3-0 di Lewandowski il Bayern si è addormentato per un attimo, consentendo al centrale dell’Eintracht di riaprire dal nulla la partita dopo due zampate su due corner. Una giornata da protagonista che Hinteregger ha deciso di concludere con l’autogol del 5-2 che ha chiuso i conti, lasciando ai bavaresi il finale che è valso il nuovo +4 sul BVB. Insomma, allo scontro diretto di martedì alle 18:00 si arriva a distanze inalterate. Vedremo se i gialloneri saranno in grado di fermare una squadra che, in tutte le competizioni, ha centrato 16 vittorie e un pareggio nelle ultime 17 partite.

Bundesliga Le pagelle di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 5-2: Mueller il migliore DA 21 MINUTI

Il tabellino

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Pavard, Boateng (73’ Hernandez), Alaba, Davies; Mueller, Kimmich (85’ Michael Cuisance), Goretzka; Coman (85’ Joshua Zirkzee), Lewandowski, Perisic (64’ Gnabry).

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Toure, Ilsanker, Hinteregger, N'Dicka (46’ Chandler); Fernandes, Rode (71’ Kamada); Da Costa (76’ Durm), Gacinovic (71’ Sow), Kostic; Silva (76’ Dost).

Gol: 17’ Goretzka, 42’ Mueller, 46’ Lewandowski, 61’ Davies, 74’ aut. Hinteregger; 52’ e 55’ Hinteregger.

Note – Ammoniti: Hinteregger.

Il momento social

La cronaca in 10 momenti chiave

11’ TRAVERSA DI LEVANDOWSKI! Bordata di sinistro dagli sviluppi di un corner: il polacco lascia partire una gran botta, ma a dire di no c'è la traversa.

14’ PAVARD! OCCASIONE BAYERN! Bel cross di Kimmich da destra, Pavard è libero al centro e va di testa: Trapp dice di no con un mezzo miracolo.

17’ GOL! BAYERN IN VANTAGGIO! GORETZKA. Era nell'aria: bella discesa di Thomas Mueller a sinistra, palla dentro, a rimorchio arriva Goretzka che al volo, senza controllare, gira benissimo in porta. Bayern avanti.

42’ GOL! MUELLER! 2-0 BAYERN! Cross di Davies da sinistra, Mueller brucia Hinteregger e mette dentro il 2-0. Forse c'era un mezzo fallo di Mueller sul centrale, ma dopo controllo al VAR non vedono né quello né una posizione di fuorigioco. E dunque 2-0 Bayern.

46’ GOL! LEWANDOWSKI! 3-0 BAYERN! 40 secondi nella ripresa. Mueller apre, Coman piazza l'assist e Lewandowski di testa è al posto giusto. 3-0. Direi che questa ripresa è già priva di senso.

52’ GOL! HINTEREGGER! ACCORCIA L'EINTRACHT! Da corner, dopo una mischia, la palla rimane lì e con una girata beffarda il difensore centrale dell'Eintracht Francoforte punisce Neuer.

55’ GOL! INCREDIBILE! HINTEREGGER! ANCORA LUI! Gran stacco da corner, brucia tutti con un colpo di testa pazzesco Hinteregge e mette dentro il 3-2. Ottavo gol quest'anno per lui, difensore bomber. Altro che finita... E' incredibilmente riaperta!

61’ GOL! 4-2 BAYERN! DAVIES! Ma che fesseria, che fesseria di Gelson Fernandes, che di fatto regala l'assist a un Davies che in area deve solo appoggiarla. Erroraccio del centrocampisya, il Bayern ringrazia e torna a +2.

68’ NEUER! CHE PARATA! Bacinovic però doveva fare meglio: da distanza ravvicinata di fatto gli spara addosso. Era stato ottimo l'assist di tacco di Andre Silva.

74’ GOL! E SONO CINQUE! AUTORETE DI HINTEREGGER! E nulla, la copertina la vuole per forza lui: Hinteregger cerca di pulire dopo il tentativo di assist di Gnabry, ma infila goffamente nella sua porta. Due gol e un autogol. Questa volta è finita per davvero.

Il migliore

Thomas Mueller. E’ lui a dominare nei veri momenti importanti della partita. L’assist iniziale. Il gol del 2-0. E poi di nuovo la palla che porta Coman a servire l’assist del 3-0 a Lewandowski. Insomma, con 17 assist si conferma il punto fermo del Bayern di Flick. Decisivo.

Il peggiore

N’Dicka. Non ci capisce nulla. Due mezzi svarioni in 7 minuti, Coman lo fa impazzire. Hutter a primo tempo lo cambia. Inevitabile.

Le pagelle

Clicca qui.

Bundesliga Havertz show, altra doppietta e sorpasso: Leverkusen al 3° posto. Vittoria pesante del Werder Brema DA 4 ORE