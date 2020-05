Il Bayer Leverkusen vince anche a Mönchengladbach e lo fa per 3-1, trascinato dal solito Kai Havertz, autore di una doppietta. Vittoria pesantissima del Werder Brema che passa a Friburgo e torna a vincere: non lo faceva da 8 partite. Pari e patta con l'1-1 tra Paderborn e Hoffenheim.

Borussia Moenchengladbach-Bayer Leverkusen 1-3

Nella sfida più importante del pomeriggio, con terza contro quinta della classifica, è ancora il Bayer Leverkusen a passare. A trascinare tanto per cambiare è Kai Havertz, che dopo la doppietta di lunedì sera al Werder regala altri due gol anche oggi. Il primo su azione, l’altro su rigore. Un bel match quello col ‘Gladbach, giocato a ritmi alti e di buona qualità tecnica. Ma a meritare la vittoria sono le Aspirine che creano tanto e sprecano tantissimo. Dopo il vantaggio di Havertz, Thuram trova il pareggio per i padroni di casa. Una parità che dura però giusto un paio di minuti: su Bellarabi fine infatti fischiato un rigore (che non c’è, ma l’arbitro Soeren Storks non ha gli attributi di cancellare una sua decisione errata nemmeno di fronte all’imbarazzante evidenza delle immagini che egli stesso va a controllare al VAR), lasciando appunto ad Havertz lo spazio per la doppietta dagli undici metri.

A quel punto i padroni di casa allenano, con Bender che nel finale di testa fissa l’1-3 finale. La vittoria vale al Leverkusen il salto temporaneo dal 5° al 3° posto in classifica. Per la squadra di Bosz questo è la 9a vittoria nelle ultime 11 uscite di Bundes (1 pareggio e una sconfitta gli altri due risultati).

Friburgo-Werder Brema 0-1

Chi l’ultima vittoria l’aveva trovata 8 giornate fa invece era il Werder Brema. Dopo la scoppola di lunedì sera gli anseatici trovano 3 punti di clamoroso peso specifico, andando a vincere per 1-0 sul campo del Friburgo. A decidere le gara è un fulmineo contropiede al 19’ del primo tempo, dove è una genialata di Klaassen a mandare in porta Bittencourt. Un diagonale che regala i 3 punti al Werder salvato anche nel finale dal VAR: il Friburgo infatti aveva trovato il pareggio all’89’ con Gulde, ma dopo controllo degli arbitri è stato rivelato un fuorigioco a inizio azione di Petersen. Werder che sale così a 21 punti: 2 in meno del Fortuna Dusseldorf terz’ultimo e avente diritto allo spareggio con la terza di Zweite.

Paderborn-Hoffenheim 1-1

Match che si apre in maniera pirotecnica, con due gol in 9 minuti. Ad aprire per gli ospiti è Skov al 4’, ma al 9’ Bicakcic commette un errore che nemmeno tra gli amici al campetto, regalando il pallone per il bel destro a giro dal limite di Srbeny. Il Paderborn rischia anche di passare avanti ancora dopo un errore difensivo dell’Hoffenheim; ma gli ospiti ci provano di più nel secondo tempo. Alla fine però reggono solo i gol dell’avvio: con un punto a testa il Paderborn resta ultimo e l’Hoffenheim non riesce a rosicchiare più di tanto nella sua corsa all’Europa League.

