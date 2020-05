Pierre Kunde Malong of FSV Mainz 05 celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the Bundesliga match against Cologne

Nel secondo pomeriggio di Bundesliga post-Covid, il Colonia spreca l’occasione per avvicinarsi alla zona Europa League. Uth e Kainz portano in vantaggio i padroni di casa, ma il Mainz recupera nella ripresa complice un blackout difensivo dei “caproni”

a breve il servizio completo...

Il tabellino

COLONIA-MAINZ 2-2 (primo tempo 1-0)

Colonia (4-2-3-1): Horn; Schmitz (dall’83’ Ehizibue), Bornauw, Leistner, Katterbach; Skhiri, Hector (dal 76’ Rexhbecaj); Thielmann (dal 46’ Drexler), Uth, Kainz (dal 70’ Schndler); Cordoba (dall’83’ Terodde). All. Gisdol

Mainz (3-4-3): Mueller; St. Juste, Edimilson Fernandes (dal 69’ Szlai), Niakhate; Baku, Kunde (dall’83’ Latza), Boetius (dall’83’ Barreiro), Caricol; Onisiwo (dall’83’ Burkadt), Ji (dal 56’ Awoniyi), Quaison. All. Beierlorzer

Arbitro: Guido Winkmann

Gol: 5’ Uth (R), 53’ Kainz, 61’ Awoniyi, 72’ Malong

Assist: Drexler, Baku

Ammoniti: Hector, Kainz, Rexhbecaj, Skhiri (C), Ji, Caricol (M)

La cronaca in 6 momenti chiave

5’ VANTAGGIO DEL COLONIA - Inizio sprint dei padroni di casa. Sponda di Cordoba di testa su un lancio lungo, Uth entra in area e viene atterrato da un intervento scomposto di Niakhate. Per l'arbitro non ci sono dubbi: è penalty! Lo stesso Uth batte Mueller dal dischetto: settimo gol dell’attaccante tedesco al Mainz

9’ OCCASIONE PER IL MAINZ - Azione devastante di Onisiwo che si porta a spasso la difesa del Colonia e appoggia per Boetius al centro dell'area piccola: l'olandese non riesce a segnare solo per un intervento provvidenziale di Leistner che devia il pallone in angolo

29’ BRIVIDO PER IL COLONIA - Bello spunto di Onisiwo che stoppa in area e calcia di prima intenzione: decisiva la deviazione con i guantoni di Horn. La palla era destinata nell'angolino

53’ RADDOPPIO DEL COLONIA – Ha segnato Kainz! Mainz colto impreparato da una punizione dei padroni di casa battuta veloce a centrocampo. Dalla sinistra il neoentrato Drexler disegna per Kainz che incorna in rete. Terzo gol della stagione per l'austriaco classe 1992. Luce spenta per il Mainz

61’ ACCORCIA IL MAINZ - Ha segnato il neoentrato Awoniyi! Quaison "vede" Baku e lo serve con una palla illuminante sul fondo. Cross basso e tap-in del giovane nigeriano in prestito dal Liverpool che anticipa tutta la difesa di casa. 2-1 e partita ancora viva

72’ PAREGGIO DEL COLONIA - Malong parte dalla trequarti, mette il turbo, dribbla mezza difesa di casa e trafigge Horn con un piattone. Azione devastante del camerunese. 2-2, partita bellissima!